El Papa defiende que los "pequeños gestos" de bondad y caridad pueden "desarmar" las "disputas internacionales"

05 August 2026, Vatican: Pope Leo XIV leads his weekly general audience inside St. Peter's Basilica. Photo: Vatican Media/IPA via ZUMA Press/dpa - Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha defendido que en el actual período "particularmente turbulento" que atraviesa el mundo los "pequeños gestos" de bondad y la caridad tienen el poder de "desarmar" los "conflictos" y las "disputas internacionales", además de la "acritud" con la que se lleva a cabo el debate político en cada país.

Así lo ha expresado el Pontífice en un discurso, pronunciado en inglés, en audiencia este miércoles a catorce obispos de la Iglesia luterana de Noruega, según ha informado Vatican News.

Durante el encuentro, León XIV ha advertido de la existencia de una "creciente animosidad entre los pueblos" y ha subrayado que la respuesta no puede consistir en mostrar "hostilidad" frente a los malentendidos, sino en realizar un esfuerzo concertado para "buscar caminos concretos de reconciliación y fraternidad".

En este sentido, el Obispo de Roma ha apelado al "bautismo común" y a la "misión compartida en el mundo" para avanzar de forma conjunta en la promoción de la paz y la justicia.

Para ello, ha propuesto tomar como ejemplo las figuras de San Olav y Santa Sunniva, patronos del país nórdico, cuyas vidas "dedicadas a Dios y al prójimo" constituyen un "testimonio perdurable de la fuerza transformadora de la caridad".

Por su parte, el obispo presidente de la Iglesia de Noruega, Olav Fykse Tveit, ha agradecido la acogida pontificia y ha valorado la elección del lema del escudo papal, 'In Illo uno unum', destacando que la unidad constituye "un don de Dios" enfocado en dar testimonio conjunto.

Asimismo, ha explicado que la delegación nórdica abordará en Roma, junto a la Comunidad de Sant'Egidio, iniciativas para fomentar la participación y el servicio de los jóvenes dentro de la Iglesia.