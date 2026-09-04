El Papa defiende que el valor de la educación se mide "en función de la dignidad humana"

León XIV - Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha defendido que el valor de la educación debe medirse "en función de la dignidad humana, la justicia y la capacidad de servir al bien común" frente a los desafíos actuales, al tiempo que ha abogado por una formación integral que abarque a la persona en su totalidad y promueva la unión entre fe y razón.

Así lo ha manifestado este viernes el Pontífice durante una audiencia en el Vaticano con el rector, docentes y miembros del Oriel College de la Universidad de Oxford, recibidos con motivo del 700º aniversario de la institución y de su peregrinación a Roma tras las huellas de San John Henry Newman, según ha informado Vatican News.

En su intervención, el Santo Padre ha resaltado que el pensamiento del santo anglicano convertido al catolicismo resulta "particularmente pertinente" en la actualidad.

Así, ha pedido a los académicos que busquen "con valentía la verdad" para favorecer un encuentro "de corazón a corazón" con los demás.

Respecto a la figura de Newman, León XIV lo ha calificado como un "brillante ejemplo de un erudito" que demostró "cómo la fe y la razón son inseparables", no solo en sus obras escritas, sino "de manera aún más admirable, también en su vida".

"Había una gran concreción en sus ideas, ya que sus convicciones religiosas estaban arraigadas en su relación personal con Dios, mientras que su actividad académica era tan sublime como eminentemente práctica", ha añadido el Papa.

Por otro lado, el Pontífice ha repasado la "historia larga e ilustre" del centro universitario británico tras siete siglos de trayectoria, destacando que a pesar de haber vivido "muchos cambios, acontecimientos e incluso convulsiones", la institución "se ha mantenido firme en su identidad cristiana" desde sus orígenes como Colegio de la Santísima Virgen María.

"Esta identidad es fundamental para lo que ha hecho y sigue haciendo de Oriel no solo una institución académica, sino una verdadera comunidad de fe y académica en su sentido más profundo", ha enfatizado para después asegurar que la entidad puede mirar "con confianza" sus contribuciones pasadas como cimientos sólidos y "guía" para sus actividades futuras.