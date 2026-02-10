El Papa elige el lema 'Yo no te olvidaré' para celebrar la VI Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores

04 February 2026, Vatican, Vatican City: Pope Leo XIV speaks during his Wednesday General Audience at the Vatican. Photo: Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/dpa - Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha elegido el lema 'Yo no te olvidaré' para celebrar la VI Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, que tendrá lugar el domingo 26 de julio.

Según informa 'Vatican News', el tema de este año está inspirado en un pasaje del profeta Isaías y subraya la fidelidad del amor de Dios, incluso en la vejez. Al mismo tiempo, constituye una llamada directa a las familias y a las comunidades eclesiales para que no olviden a los abuelos y ancianos.

"El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida exhorta a las Iglesias particulares, a las asociaciones y a las comunidades eclesiales de todo el mundo a encontrar la manera de valorizar la Jornada en el propio contexto local y, para ello, pondrá a disposición algunos instrumentos pastorales específicos", expone el mismo Dicasterio en un comunicado.

Con motivo de la celebración, el Papa ha invitado a que en cada diócesis se celebre una liturgia eucarística en la iglesia catedral. El año pasado, la Jornada se celebró el 27 de julio y el Pontífice exhortó a "cada parroquia, asociación y grupo eclesial" a convertirse en "protagonista de una revolución de la gratitud y del cuidado", especialmente a través de la visita frecuente a los ancianos, que a menudo son "marginados y olvidados".

Este espíritu retoma el objetivo con el que el Papa Francisco instituyó la Jornada en 2021, que se celebra siempre el cuarto domingo de julio: crear una ocasión para hacer llegar a las personas mayores la cercanía de la Iglesia y valorar su contribución en las familias y en las comunidades.