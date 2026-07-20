El Papa entregará en octubre la primera 'Medalla de Sostenibilidad León XIV' creada por la Universidad Villanova

Medalla de Sostenibilidad Papa León XIV - UNIVERSIDAD DE VILLANOVA

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Villanova y su Oficina de Sostenibilidad han creado la 'Medalla de Sostenibilidad Papa León XIV', una nueva distinción internacional que reconocerá a personas que hayan impulsado la sostenibilidad, la responsabilidad ecológica y el desarrollo humano integral y que será entregada por el propio Pontífice en octubre.

La medalla busca distinguir a quienes, "a través de su labor, promueven una visión integral de la sostenibilidad, combinando el cuidado del medio ambiente, la justicia social, la atención a las poblaciones más vulnerables y la gestión responsable de los recursos naturales y económicos", según ha informado este lunes en un comunicado la Universidad Villanova, donde Robert Prevost obtuvo el título de Licenciado en Matemáticas en 1977.

Podrán ser candidatos al galardón personas de cualquier ámbito profesional o disciplina, siempre que hayan demostrado "un impacto significativo en la construcción de un mundo más sostenible, justo y equitativo", según ha señalado la institución académica.

El nombre de la persona galardonada se anunciará en septiembre de 2026, antes de la conferencia y de la ceremonia oficial de entrega, que tendrá lugar en Borgo Laudato Si', en Castel Gandolfo.

El propio Pontífice será el encargado de entregar la medalla durante la Conferencia Internacional de Sostenibilidad de Villanova 'Responding to the Cries of the Earth and the Poor' (Responder al grito de la Tierra y de los pobres), que se celebrará del 12 al 15 de octubre de 2026.

El encuentro reunirá a cerca de 300 participantes --entre académicos, investigadores, representantes de la Iglesia, fundaciones y líderes de los sectores público y privado-- en un foro transdisciplinario concebido para transformar el diálogo en acciones concretas y colaborativas.

La Universidad ha invitado a investigadores, profesionales y responsables institucionales a participar y ha señalado que las propuestas podrán presentarse para ponencias breves, presentaciones en formato póster o ambas modalidades. La fecha límite para el envío de resúmenes se ha ampliado hasta el 31 de julio de 2026.

Los autores deberán destacar de qué manera su trabajo contribuye a generar un impacto positivo en el ámbito de la sostenibilidad y se valorarán especialmente los enfoques multidisciplinares y transdisciplinares.

"La Medalla de Sostenibilidad Papa León XIV refleja una convicción profundamente arraigada en Villanova University: que el cuidado de nuestra casa común y el cuidado de los demás son inseparables", ha afirmado el presidente de Villanova University, el reverendo Peter M. Donohue.