Archivo - El Papa León XIV durante el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico, en la plaza de San Pedro, a 18 de octubre de 2026. - Angelo Carconi / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

León XIV ha expresado su cercanía con las comunidades de Papúa Nueva Guinea y de otros países del Pacífico afectadas por la sequía. "Deseo expresar mi solidaridad con quienes sufren a causa de esta emergencia", ha dicho, al tiempo que ha dado las gracias "a quienes se esfuerzan por socorrer a los que más sufren" ante emergencias de este tipo.

Así lo ha expresado el Pontífice tras el tradicional rezo del Ángelus, donde ha pedido asimismo rezar "por las víctimas de tantos conflictos que, lamentablemente, siguen sembrando muerte y dolor en el mundo", y por los responsables, "para que se esfuercen por encontrar pronto soluciones de reconciliación y paz".

Por otra parte, ha invitado a todos los jóvenes "a tener el valor de ser mansos y humildes como Cristo" y les ha deseado "que su amor sea su fuerza", con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebra este domingo en las Iglesias de todo el mundo.

Asimismo, ha recordado el lema de la 41ª Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en 2027 en Seúl, Corea del Sur: "Tengan valor: yo he vencido al mundo". En este sentido, ha subrayado que "la victoria de Cristo no es una victoria mundana, sino la victoria de un Rey humilde que se identifica con los más desfavorecidos".

PARTICIPA ESTE DOMINGO EN EL ALMUERZO CON LOS POBRES

El Pontífice ha anunciado que, tras el Ángelus, participará en el almuerzo con los pobres, que se ha trasladado a este domingo debido a su Viaje Apostólico por Latinoamérica.

Ha expresado su deseo de que el encuentro sea "un signo de un estilo de vida cotidiano, el estilo del compartir fraterno, que no deja a nadie solo en la necesidad".

León XIV compartirá mesa con 1.300 de las personas más pobres y vulnerables, provenientes de más de 20 organizaciones caritativas de Roma y diversas parroquias y asociaciones. Voluntarios de la Cruz Roja Italiana se encargarán de la cocina y del servicio a la mesa.

Los invitados llegarán al Aula Pablo VI a partir de las 11 de la mañana y se sentarán en 106 mesas para 12 personas, acompañados por voluntarios, y algunos almorzarán junto a León XIV. Al término del almuerzo, cada uno recibirá productos de higiene como obsequio.

Este año, el Papa también ofrecerá un almuerzo especial en los comedores sociales y en los centros de acogida de Roma. "Nos gustaría recibir a todos en el Aula Pablo VI, pero no es posible", dijo monseñor Luis Marín de San Martín, prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, organizador del almuerzo.