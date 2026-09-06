El Papa expresa su dolor por los ataques en Ucrania y pide que "los esfuerzos" para reanudar negociaciones "den frutos"

Archivo - El Papa León XIV durante el rezo del Ángelus. - Giuseppe Lami / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha expresado su dolor por "los violentos ataques que han golpeado recientemente diversas ciudades e infraestructuras civiles en Ucrania, provocando la muerte de personas inocentes", y ha pedido que "los esfuerzos emprendidos en estos días para reanudar las negociaciones den frutos concretos y abran espacio a la diplomacia".

Así se ha pronunciado el Pontífice durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano este domingo, donde también ha asegurado que "su corazón se une al sufrimiento de la población, que desde hace años vive en la angustia y el miedo".

"Dirijo un nuevo llamamiento a poner fin a la violencia, a detener la destrucción, a abrir los corazones al diálogo y a la paz", ha indicado el Papa, al tiempo que ha pedido que "prevalezca la concordia en todos los conflictos del mundo".

Por otra parte, León XIV ha concluido el rezo con una petición para el inicio del nuevo curso. "Mientras retomamos gradualmente las actividades ordinarias tras la pausa estival, pedimos al Señor que nos acompañe y nos sostenga con su luz", ha afirmado.