El Papa expresa su dolor por las víctimas del terremoto en Afganistán

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha enviado un telegrama para expresar su solidaridad y su dolor por el terremoto de magnitud 6 en la escala de Richter registrado a última hora del domingo en el este de Afganistán, que ha causado la muerte a más de 800 personas y ha dejado alrededor de 2.500 heridos, según han confirmado este lunes las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse con el control del país centroasiático en agosto de 2021.

En el mensaje, firmado por el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, el Pontífice reza por todos los afectados por esta tragedia y expresa su solidaridad, especialmente con quienes han perdido a sus seres queridos y con el personal de emergencia y las autoridades civiles que participan en las labores de socorro y recuperación.

Asimismo, el Papa pide consuelo y fortaleza para el pueblo afgano en estos momentos difíciles, según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.