El Papa Francisco pide en el Domingo de Ramos "tender la mano al que ya no puede más"

No preside la misa en la Plaza de San Pedro

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro fue presidida por el cardenal Leonardo Sandri, quien también leyó la homilía del Papa Francisco, ausente por motivos de salud. En su homilía, el Pontífice invitó a los fieles a vivir una Semana Santa llevando no solo su propia cruz, sino también la de quienes sufren alrededor.

"La pasión de Jesús se vuelve compasión cuando tendemos la mano al que ya no puede más", ha indicado el Pontífice, en el texto leído por Sandri.

En su homilía, el Pontífice ha invitado a los fieles a vivir una Semana Santa llevando no solo su propia cruz, sino también la de quienes sufren alrededor. El Papa ha destacado la figura de Simón de Cirene -un personaje que aparece de manera inesperada en el camino hacia el Calvario- que, a diferencia de Pedro, que prometió seguir a Jesús pero lo negó, Simón de Cirene toma la cruz de Cristo y la lleva.

"Simón de Galilea (Pedro) dice, pero no hace. Simón de Cirene hace, pero no dice; entre él y Jesús no hay ningún diálogo, no se pronuncia ninguna palabra. Entre él y Jesús sólo está el madero de la cruz", ha explicado el Papa.

Además, Francisco ha recordado que la cruz, cuando llega como imposición o sufrimiento no deseado, puede transformarse en un lugar de encuentro con Cristo si se asume con amor, como le pasó a Simón de Cirene: "El Cireneo es forzado a llevar la cruz; no ayuda a Jesús por convicción sino por obligación" ha señalado el Papa.

Sin embargo, este acto forzado pronto se convierte en encuentro con Jesús y participación en su pasión. "Se encuentra en primera persona participando en la pasión del Señor. La cruz de Jesús se convierte en la cruz de Simón. La cruz de madera, que el Cireneo sostiene, es la de Cristo, que carga con el pecado de todos los hombres. La lleva por amor a nosotros, en obediencia al Padre sufriendo con nosotros y por nosotros", ha añadido Francisco.