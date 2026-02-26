Los obispos afirman que el mensaje del Papa en noviembre fue la "evangelización" de España, mismo objetivo de su visita

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ha explicado este jueves que el "objetivo primario" del Papa en el encuentro que mantuvo el pasado mes de noviembre la Comisión Ejecutiva de la CEE en el Vaticano fue subrayar la "evangelización en España, el anuncio de Jesucristo".

"Ese es el principal motivo de la acción del Papa y de este viaje que el Papa va a realizar", ha señalado en la rueda de prensa pos preguntado por si León XIV manifestó en ese encuentro su preocupación por el ascenso de la extrema derecha en el país.

En este sentido, cuestionado en varias ocasiones por este asunto, García-Magán se ha remitido a la nota que emitió el pasado martes la Comisión Ejecutiva en la que se limitaba a señalar que "en el diálogo, el Santo Padre reflexionó, entre otras cosas, sobre los riesgos de someter la fe a las ideologías sin mencionar a ningún grupo concreto".

"Queremos expresar nuestro respeto y adhesión al Papa y acoger su llamada a la comunión evangelizadora en la sociedad en la que vivimos con todos sus desafíos", añadían. Fuentes eclesiales habían confirmado el pasado lunes a Europa Press que el Pontífice les habló en aquel encuentro del "peligro de las ideologías" y destacó que por encima de todo está "la fidelidad al Evangelio".

El portavoz de los obispos ha recalcado que el encuentro con el Papa tuvo lugar hace cuatro meses y ha señalado que entiende que publicar la noticia ahora tiene una "lógica mediática y política" que no termina de entender.

PREOCUPADOS POR LA "POLARIZACIÓN"

Preguntado por si "preocupa" a los obispos españoles la "ultraderecha", García Magán ha asegurado que lo que les preocupa es la "evangelización" y "la división que puede haber en la sociedad española", una "polarización" que "se integre o pase a las comunidades cristianas". "La diversidad es rica en una democracia. Ahora, cuando esa diversidad se convierte en el que el otro deja de ser diverso a mí para convertirse en un enemigo, ya cambia de cariz: un enemigo a abatir. No estoy hablando de abatir en un sentido material físico, sino en un sentido moral, en un sentido ideológico, cuando el otro me estorba. Y eso pasa en España y pasa en otros lugares", ha indicado.

Además, García Magán ha avisado de que otro de los objetivos, en este caso "a nivel intraeclesial" de la visita del Papa a España es para subrayar la "comunión afectiva y efectiva" al Pontífice como sucesor de Pedro, una comunión de la que, según ha dicho, siempre se ha caracterizado el catolicismo español.

"No podemos olvidar que sin esa comunión real, efectiva, con el Papa como sucesor de Pedro no hay Iglesia católica", ha subrayado para recalcar que esa comunión no afecta solo a obispos y sacerdotes sino a cualquier fiel laico.

También ha aprovechado para afirmar que la visita del Papa no ha sido "colofón" de ninguno de los asuntos sobre abusos en el seno de la Iglesia o de la migración, sino que ambos procesos han discurrido en paralelo. "En ningún momento se condicionó la visita ni a una cosa ni a la otra --ha insistido--. Y es más, voy a aprovecharle también para comentarle a usted una cosa y a los compañeros. Y es que no es cierto, como se dijo en algunos ámbitos, que la Santa Sede nos había obligado a firmar ese acuerdo con el Gobierno", ha apuntado sobre el acuerdo con el Ejecutivo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia.