El Papa invita a "no ser cómplices" del crimen de la trata de personas y pide que se acoja a sus víctimas

Publicado 07/02/2019 13:44:14 CET

ROMA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha invitado a "no ser cómplices" del crimen de la trata de personas y ha pedido que se acoja a sus víctimas en el vídeo que muestra sus intenciones de oración para el mes de febrero 2019 publicado por la Red Mundial de Oración del Papa.

"La esclavitud no es algo de otros tiempos. Ante esta trágica realidad, no podemos lavarnos las manos si no queremos ser, de alguna manera, cómplices de estos crímenes contra la humanidad", ha señalado el Pontífice.

Francisco ha manifestado que no es posible "ignorar que hoy hay esclavitud en el mundo, tanto o más quizás que antes". Por ello, el Papa Francisco ha invitado a rezar "por la acogida generosa de las víctimas de la trata de personas y de la prostitución forzada y de la violencia".

El video del Papa es una iniciativa oficial de alcance global que tiene como objetivo difundir las intenciones de oración mensuales del Santo Padre.