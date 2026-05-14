El Papa invita a universitarios de La Sapienza a ser "artesanos de paz" y dice que el rearme "enriquece a las élites"

El Papa en la Universidad de La Sapienza. - Giuseppe Lami / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha invitado a los universitarios a ser "artesanos de paz" y ha advertido de que el "rearme aumenta tensiones" y "enriquece a las élites. Así lo ha indicado durante su visita este jueves a la Universidad La Sapienza, la más antigua de Roma.

"No se llame 'defensa' a un rearme que aumenta tensiones e inseguridad, empobrece las inversiones en educación y salud, desmiente la confianza en la diplomacia, enriquece a élites a las que nada les importa el bien común", ha pedido el Pontífice en su discurso.

Además, ha avisado de la "contaminación de la razón que desde el plano geopolítico invade toda relación social", generando un mundo "deformado" por las guerras y por las palabras de guerra.

En este contexto, ha instado a los jóvenes a estudiar y cultivar la justicia y la paz. "¡Estudien, cultiven, custodien la justicia! Junto conmigo y con tantos hermanos y hermanas, sean artesanos de la verdadera paz: una paz desarmada y desarmante, humilde y perseverante, trabajando por la concordia entre los pueblos y por el cuidado de la Tierra", ha puntualizado.

También les ha exhortado a vigilar el desarrollo y la aplicación de las inteligencias artificiales en el ámbito militar y civil "para que no desresponsabilicen las decisiones humanas ni empeoren la tragedia de los conflictos".

"Lo que está ocurriendo en Ucrania, en Gaza y en los territorios palestinos, en Líbano, en Irán, describe la evolución inhumana de la relación entre guerra y nuevas tecnologías en una espiral de aniquilación. El estudio, la investigación, las inversiones vayan en la dirección opuesta: ¡sean un radical "sí" a la vida! ¡Sí a la vida inocente, sí a la vida joven, sí a la vida de los pueblos que invocan paz y justicia!", ha insistido.

Asimismo, ha advertido del "chantaje de las expectativas y de la presión del rendimiento" a los que se enfrentan los jóvenes y ha enfatizado que "no son un algoritmo" sino "un deseo".

"Es la mentira invasiva de un sistema distorsionado, que reduce a las personas a números, exacerba la competitividad y nos abandona a espirales de ansiedad. Precisamente este malestar espiritual de muchos jóvenes nos recuerda que no somos la suma de lo que tenemos, ni una materia ensamblada al azar en un cosmos mudo. ¡Somos un deseo, no un algoritmo!", ha exclamado.

A su vez, ha hecho un llamamiento a los profesores para que su labor no se reduzca a un pragmatismo meramente basado en nociones. "Enseñar es una forma de caridad, tanto como debe serlo socorrer a un migrante en el mar, a un pobre en la calle o a una conciencia desesperada", ha precisado.

A su juicio, enseñar se convierte entonces en testimoniar valores con la vida. "¿Qué sentido tendría, por otra parte, formar a un investigador o profesional que no cultive su propia conciencia, el sentido de la justicia y el respeto por aquello que no se puede ni se debe dominar? El saber, de hecho, no sirve solo para alcanzar fines laborales, sino para discernir quién se es", ha subrayado.