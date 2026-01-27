El Papa León XIV asegura que la Iglesia se mantiene "firme" contra el antisemitismo

Archivo - El Papa León XIV. - Alessia Giuliani/IPA via ZUMA Pr / DPA - Archivo

El Papa León XIV ha asegurado que la Iglesia católica se mantiene "firme" contra el antisemitismo, con motivo de la celebración del Día de la Memoria del Holocausto, que se celebra este martes 27 de enero.

"Hoy, Día de la Memoria, deseo recordar que la Iglesia permanece fiel a la firme posición de la Declaración Nostra Aetate contra todas las formas de antisemitismo, y rechaza cualquier discriminación o acoso por motivos étnicos, de lengua, nacionalidad o religión", ha subrayado en un mensaje publicado en la red social 'X'.

En la Declaración Nostra Aetate, firmada por Pablo VI el 28 de octubre de 1965, el Papa señalaba que la Iglesia, "que reprueba cualquier persecución contra los hombres, consciente del patrimonio común con los judíos, e impulsada no por razones políticas, sino por la religiosa caridad evangélica, deplora los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de cualquier tiempo y persona contra los judíos".

Según ha recordado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News', las palabras de León XIV se unen a las de sus predecesores que, a lo largo de la historia, alzaron su voz, empezando por el Papa Pío XII el 24 de diciembre de 1942, en su mensaje radiofónico de Navidad.

"¿Quieren tal vez los pueblos asistir impasibles a un avance tan desastroso? ¿No deben más bien, sobre las ruinas de un ordenamiento social que ha dado prueba tan trágica de su ineptitud para el bien del pueblo, reunirse los corazones de todos los hombres magnánimos y honrados en el voto solemne de no darse descanso hasta que en todos los pueblos y naciones de la tierra sea legión el número de los que, decididos a llevar de nuevo la sociedad al indefectible centro de gravedad de la ley divina, suspiran por servir a la persona y a su comunidad ennoblecida por Dios?", señaló.

En 2008, el Papa Benedicto XIV aseguró que estas palabras de Pío XII constituían una clara referencia al exterminio de los judíos. "Con la voz quebrada por la emoción deploró la situación de los 'centenares de miles de personas, las cuales, sin culpa alguna, a veces sólo por razones de nacionalidad o raza, están destinadas a la muerte o a un progresivo deterioro' con una clara referencia a la deportación y al exterminio perpetrado contra los judíos", indicó Joseph Ratzinger.

Si bien, precisó que a menudo "actuó de manera secreta y silenciosa, precisamente porque, consciente de las situaciones concretas de ese complejo momento histórico, intuía que sólo de ese modo se podía evitar lo peor y salvar el mayor número posible de judíos".

Por su parte, el Papa Juan Pablo II recordó en la audiencia general del 26 de junio de 1996, su tercer viaje apostólico a Alemania, y dijo que en la memoria de las personas de su generación el nombre Berlín sigue evocando "terribles y dolorosos recuerdos". "Allí se realizaron los inhumanos proyectos de los campos de concentración y, en particular, el programa de la llamada solución final, decidida en la Conferencia de Wannsee, es decir el exterminio de los judíos que vivían en Alemania y en otras naciones de Europa: la tristemente famosa shoah", recordó.

A su vez, el Papa Pablo VI, durante el Ángelus del 17 de octubre de 1971, se detuvo en el "acto heroico de caridad" realizado por el padre Maximiliano María Kolbe en Auschwitz, donde "se ofreció a sí mismo, sustituyendo a un desgraciado padre de familia desconocido e inocente, en la horrenda muerte por hambre que le había sido asignada".

También el Papa Francisco recordó el Holocausto, durante su visita a la sinagoga de Roma el 17 de enero de 2016. "El pueblo judío, en su historia, ha debido experimentar la violencia y la persecución, hasta el exterminio de los judíos europeos durante el Holocausto. Seis millones de personas, sólo por el hecho de pertenecer al pueblo judío, fueron víctimas de la más inhumana barbarie perpetrada en nombre de una ideología que quería reemplazar a Dios por el hombre", indicó, al tiempo que pidió "máxima vigilancia" para poder intervenir "en defensa de la dignidad humana y de la paz".