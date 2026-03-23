El Papa León XIV: "Los aviones deberían ser siempre portadores de paz, nunca de guerra"

El Papa León XIV. - Europa Press/Contacto/VATICAN MEDIA

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha pedido este lunes que los aviones sean "siempre portadores de paz" y "nunca de guerra", durante una audiencia a los directivos y personal de ITA Airways, la aerolínea nacional italiana que acompaña a los Papas en sus viajes internacionales.

"¡Los aviones deberían ser siempre portadores de paz, nunca de guerra! Nadie debería temer las amenazas de muerte y destrucción desde el cielo. Tras las trágicas experiencias del siglo XX, los bombardeos aéreos deberían haberse prohibido para siempre. En cambio, como sabemos, aún existen, y el desarrollo tecnológico, positivo en sí mismo, se pone al servicio de la guerra. ¡Esto no es progreso, es retroceso!", ha exclamado el Papa.

Asimismo, ha destacado que los vuelos papales son "uno de los símbolos más elocuentes de la misión de los sucesores de Pedro en la época contemporánea" y ha subrayado que, en sus viajes apostólicos, "el Papa se presenta ante todos como mensajero de paz" y "sus rutas son lo que siempre deberían ser: puentes de diálogo, encuentro y fraternidad".