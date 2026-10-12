El Papa León XIV hace un llamamiento a la caridad como "fuente de oración" y "alma de la acción"

El Papa León XIV. - -/IPA via ZUMA Press/dpa

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha hecho este lunes un llamamiento a la caridad como "fuente de la oración" y "alma de la acción", durante un encuentro con los miembros del Círculo de San Pedro, una asociación benéfica romana que ayuda a personas vulnerables.

"La caridad sea siempre fuente de vuestra oración, alma de vuestra acción y expresión de vuestro sacrificio espiritual", ha subrayado el Pontífice.

Desde 1869, el Círculo de San Pedro desarrolla, en nombre del Papa, distintas iniciativas de asistencia en la capital italiana como la distribución diaria de comidas, alojamiento para personas sin hogar o para familias en dificultades.

"Es una obra digna de alabanza, que realiza el mandamiento del Señor de una caridad que, en secreto, espera únicamente de Dios su recompensa", ha remarcado el Papa agradeciendo a los socios del Círculo su contribución a formar "el rostro hermoso de la Iglesia, que testimonia el Evangelio entre los pobres y los últimos".