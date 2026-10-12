El Papa León XIV mantiene su agenda y actividades habituales este lunes a la espera de la operación

El Papa León XIV en el Ángelus de este domingo. - Fabio Frustaci / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha continuado este lunes con su agenda prevista a la espera de la operación a la que se someterá en los próximos días para que le extraigan un nódulo del pulmón.

Según ha informado el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, el Pontífice ha mantenido este lunes sus actividades habituales. En concreto, por la mañana, se ha reunido con los miembros del Círculo de San Pedro, una asociación benéfica romana que ayuda a personas vulnerables.

Bruni ha precisado que el nódulo fue detectado durante una revisión rutinaria y que la intervención está prevista para los "primeros días de la próxima semana". Además, ha indicado que el tiempo previsto para la estancia hospitalaria tras la operación será de "aproximadamente una semana".

Por otro lado, el Vaticano no se ha pronunciado sobre el viaje a Latinoamérica, previsto del 6 al 17 de noviembre, que en principio sigue adelante. El propio León XIV expresó este domingo su gratitud por las oraciones recibidas para el viaje, que le llevará a Uruguay, Argentina y Perú.

El Papa León XIV anunció este domingo tras el tradicional rezo del Ángelus, que en los próximos días se someterá a una operación para extirpar un nódulo pulmonar.

"Recientemente, durante unos controles, los médicos me encontraron un módulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy temprana y bien localizado", indicó el Pontífice ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro del Vaticano.

Desde este anuncio, han llegado mensajes de apoyo para Robert Prevost desde todas partes del mundo. Políticos de varios países, entre ellos, el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, han expresado su solidaridad y han deseado al Pontífice una pronta recuperación.

Asimismo, la presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) ha anunciado una jornada especial de oración por la salud del Papa y la Iglesia en Perú ha incluido una intención de oración especial por el Papa León XIII en la Misa por la Nación celebrada en el Santuario de Las Nazarenas.

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Australiana, el arzobispo Timothy Costelloe, ha declarado que es "motivo de profunda preocupación" para todos los que ven en el Pontífice "una voz poderosa a favor de la paz, la compasión y la estabilidad en un mundo cada vez más inestable y fragmentado".

Además, desde Austria, el presidente de la Conferencia Episcopal, Franz Lackner, ha pedido oraciones para que la intervención transcurra sin problemas y para una pronta recuperación.

Mientras, la arzobispa anglicana de Canterbury, Sarah Mulally, ha asegurado que pedirá "la protección, la cercanía y el cuidado de Dios" para León XIV.