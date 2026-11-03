El Papa León XIV pide hacer "buen uso de la riqueza", no usar los bienes "como poder" y "compartir" en vez de "acumular"

El Papa León XIV. - Francesco Benvenuti / Zuma Press / Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha pedido hacer un "buen uso de la riqueza" y ha llamado a "compartir" en lugar de "acumular" y a no usar los bienes "como poder" sino como "servicio".

"Tantas veces, señor, dejamos que la riqueza deseada o alcanzada endurezca nuestro corazón, nos encierre en el egoísmo y nos haga olvidar a los más frágiles. Perdónanos por acumular en lugar de compartir, por usar los bienes como poder y no como servicio", ha subrayado el Pontífice en su vídeo de la Red Mundial de Oración del Papa, publicado este martes.

El Papa invita a utilizar el dinero, el tiempo, los talentos y las oportunidades como "instrumentos de fraternidad", de modo que cada decisión económica, familiar o comunitaria nazca de un "corazón libre". "Compartiendo construimos futuro", subraya.

Robert Prevost concluye su plegaria pidiendo a los católicos que sean testigos de "una riqueza convertida en servicio y misericordia".