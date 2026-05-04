El Papa León XIV recibe a Albares y este asegura una "gran sintonía" en el rechazo a la guerra y la acogida de migrantes

El Papa León XIV. - Maria Grazia Picciarella/SOPA Im / DPA

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha recibido este lunes en una audiencia de unos 20 minutos al ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno español, José Manuel Albares, quien ha asegurado una "gran sintonía" con el Pontífice en asuntos como el rechazo a la guerra y la acogida de las personas migrantes.

"Una gran sintonía de posiciones con respecto a la situación en el mundo y también a las soluciones de cómo se encuentra en estos momentos el mundo, insisto, tanto un rechazo a la guerra como una forma de resolver controversias entre estados, un apoyo al derecho internacional y al multilateralismo, un reconocer que todo ser humano, también los migrantes, tienen una igual dignidad y que eso nos iguala a todos, han sido posicionamientos comunes", ha asegurado Albares, en declaraciones a los medios, tras el encuentro.

Además, ha destacado que le trasladado "el deseo total del Gobierno de España y la colaboración absoluta" en los preparativos "logísticos y protocolarios" para que su visita a Madrid, Barcelona y Canarias, del 6 al 12 de junio, "sea un éxito".

Sobre los aspectos concretos del viaje, ha asegurado que han hablado de "algunos detalles y de algunos de los momentos" como "la visita a la Sagrada Familia". "Le he dicho que he estado recientemente por Barcelona, que ya las obras están concluidas, hemos intercambiado un poco al respecto, pero ya más detalles, los anuncios los harán los portavoces oficiales", ha aseverado.

Aunque no estaba prevista en agenda una reunión con el Papa, Albares ha explicado que al llegar al Vaticano se le ha informado sobre el deseo de León XIV de recibirle en audiencia. "Por supuesto, he dicho inmediatamente que sí", ha subrayado, al tiempo que ha añadido que entiende este gesto como un "signo de reconocimiento, amistad y cariño a España".

El encuentro ha tenido lugar en el marco de la visita del ministro español al Vaticano para reunirse con el secretario vaticano para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, Paul-Richard Gallagher, con quien también ha abordado los asuntos relacionados con la visita del Papa a España y temas de "política exterior humanista" en los que hay, a su juicio, "una gran coincidencia" de posicionamientos.

"Una enorme sintonía en estos momentos entre los posicionamientos del Vaticano, muy claramente en Oriente Medio, en Palestina, el rechazo a la guerra, también en Ucrania, en la defensa del derecho internacional y del multilateralismo, y en los grandes desafíos globales con respecto a lo que es la política exterior humanista de España", ha insistido.