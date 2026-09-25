El Papa pide buscar cómo responder para evitar emergencias como la de Ceuta: "Fue verdaderamente una crisis humanitaria"

El Papa tras bajar del avión en Francia, junto al presidente de la República y la primera dama. - Ipa/IPA via ZUMA Press/dpa

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha asegurado que ha seguido "desde el primer día" la crisis de Ceuta, tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos, ocurrida el pasado 30 de julio, una "verdadera crisis humanitaria" cuyas causas ha llamado a comprender para evitar que vuelva a suceder.

"Es una crisis con muchas causas diferentes. Hay que buscar cómo responder para evitar este tipo de emergencias. Fue verdaderamente una crisis humanitaria", ha señalado el Pontífice en la rueda de prensa del avión que le llevaba a París, primera etapa de su viaje a Francia, según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

Asimismo, ha recordado su viaje a España del pasado mes de junio y se ha disculpado con los periodistas que viajaban con él en el avión por no haber podido regresar a Roma con ellos, tras el incidente técnico que sufrió la aeronave. Debido a este problema, el Rey Felipe VI le ofreció volver en el Falcon.

"Quisiera hacer una mención especial a quienes viajaron conmigo a nuestro regreso a Roma desde España. Y quiero disculparme personalmente por un incidente ajeno a mi voluntad, pero que sé que ha decepcionado a algunos de ustedes por no haber podido regresar juntos a Roma", ha señalado.

Sobre el viaje a Francia, el Pontífice ha aclarado que viaja "como a cualquier otro lugar del mundo, como seguidor de Jesucristo para proclamar la paz, la paz de Cristo, en todo el mundo", un mensaje que, según ha remarcado, "es importante en estos momentos".

Además, aunque no se ha referido directamente a la reciente decisión del presidente estadounidense Donald Trump de prohibir la entrada de CNN y otros medios a la Casa Blanca, el Papa sí se ha dirigido al corresponsal de CNN Christopher Lamb, transmitiéndole su alegría de verle.

"Me alegra mucho que estén todos aquí, y creo que es necesario, muy importante, tener una buena cobertura mediática en todas partes y para todos", ha subrayado.

Por otro lado, preguntado por si cree que el anuncio de las grandes tecnológicas sobre una desaceleración en el desarrollo de la IA tiene algo que ver con que hayan empezado a leer su encíclica 'Magnifica Humanitas', el Papa ha asegurado que el Vaticano "está en contacto con muchos de los líderes del mundo de la IA" y continuarán "el diálogo" que espera "haber iniciado con la encíclica".

"Creo que muchos de ellos están abiertos a buscar maneras de asegurar que la IA no suplante ni destruya a la humanidad, sino que sea una herramienta para la humanidad. Están empezando a suceder cosas positivas", ha zanjado.

El Papa León XIV ha llegado al Aeropuerto Internacional de París/Orly este viernes a las 9:56 horas, comenzando así su viaje apostólico a Francia, que se prolongará hasta el próximo lunes 28 de septiembre de 2026. Entre otros actos programados, visitará la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la catedral de Notre-Dame, siendo el primer Pontífice que la visita tras el incendio y el santuario de Lourdes.