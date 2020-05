El Papa pide a Europa "concordia" y "colaboración" para afrontar las consecuencias de la pandemia

ROMA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha pedido a los países de Unión Europea "concordia" y "colaboración" para afrontar las consecuencias de la pandemia al recordar las dos conmemoraciones del 70º Aniversario de la Declaración de Robert Schuman, que dio origen a la Unión Europea.

"Que el espíritu de la Declaración Schuman no deje de inspirar a cuantos tienen responsabilidad en la UE, llamados a afrontar con espíritu de concordia y de colaboración las consecuencias sociales y económicas provocadas por la pandemia", ha señalado el Papa durante el Ángelus de este domingo.

Tras el rezo del Ángelus que ha celebrado en la Biblioteca del Palacio Apostólico, el pontífice también ha saludado la iniciativa 'Laudato Si Alberi' llevada a cabo por la población del Sahel, y que quiere construir "la gran muralla verde de África", con al menos un millón de árboles en la región.

"Espero que muchos sigan el ejemplo de solidaridad de estos jóvenes", ha señalado el Papa, que también quiso felicitar a las madres, que celebran su día en Italia y en otros países el segundo domingo del mes de mayo.

"Quiero recordar a todas las madres con gratitud y afecto, encomendándolas a la protección de María, nuestra Madre celestial. Mis pensamientos también van a las madres que han pasado a la otra vida y nos acompañan desde el Cielo", ha asegurado.

Antes, durante su reflexión, el Papa ha pedido a los fieles no dejarse cegar por la ansiedad. "En la vida, la peor ansiedad, la perturbación, proviene de la sensación de no poder hacer frente, de sentirse solo y sin puntos de referencia frente a lo que sucede. Esta ansiedad, en la que la dificultad se suma a la dificultad, no puede ser superada sola", ha dicho.

Como ya hiciera esta mañana, durante la misa que ha celebrado en Santa Marta, la residencia donde vive en el Vaticano, el Papa ha reivindicado durante el Regina Coeli el espíritu de la 'Declaración Schuman', que " inspiró el proceso de integración europea, permitiendo la reconciliación de los pueblos del continente después de la Segunda Guerra Mundial y el largo período de estabilidad y paz del que nos beneficiamos hoy en día". Y ha asegurado: "Pidamos al Señor que Europa hoy crezca unida, en esta unidad de fraternidad que hace crecer a todos los pueblos en la unidad en la diversidad".