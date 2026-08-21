El Papa pide evitar que la IA sea "otro vehículo de colonialismo ideológico o económico"

Archivo - 24 June 2026, Vatican, Vatican City: Pope Leo XIV presides over the Wednesday General Audience in St. Peter's Square. Photo: Marco Iacobucci/IPA via ZUMA Press/dpa - Marco Iacobucci/IPA via ZUMA Pre / DPA - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Papa Léon XIV ha pedido evitar que la Inteligencia Artificial (IA) sea "otro vehículo de colonialismo ideológico o económico" en un encuentro en el Vaticano con los participantes en la XVII Reunión anual de la International Catholic Legislators Network, que se celebra en Roma hasta el 23 de agosto.

"El rápido desarrollo de la inteligencia artificial corre el riesgo de crear nuevas formas de dependencia tecnológica, con las naciones más pobres cada vez más dependientes de las más ricas. Debemos permanecer alerta al respecto, para evitar que la innovación se convierta en otro vehículo de colonialismo ideológico o económico", ha asegurado el Pontífice.

Según 'Vatican News', León XIV ha recordado la necesidad de una legislación que salvaguarde los derechos y las libertades del ser humano, velando por el riesgo de un dominio sutil por parte de las naciones más ricas. Así, ha propuesto como camino a seguir la doctrina social de la Iglesia.

"El mundo no necesita una inteligencia artificial que disminuya la humanidad, más bien, necesita una inteligencia humana iluminada por la sabiduría, una autoridad política guiada por la conciencia y una innovación tecnológica guiada por la caridad. Solo entonces la inteligencia artificial se convertirá no en un rival de la humanidad, sino en un servidor del bien común", ha apuntado.

A juicio del Papa, "una buena legislación debería fomentar la creatividad científica y tecnológica, salvaguardando al mismo tiempo los derechos humanos y las libertades". En esta línea, ha dicho que "debería proteger a los usuarios de la explotación, salvaguardar la privacidad personal, garantizar la transparencia en el uso de las tecnologías emergentes y asegurar que estas refuercen las instituciones democráticas".

Se trata, por tanto, de identificar "marcos jurídicos adecuados, una vigilancia independiente, la educación de los usuarios y una política que no renuncie a su cometido". Una vigilancia a nivel local, nacional e internacional que garantice que "ninguna ideología o interés específico dicte los valores incorporados en los sistemas de inteligencia artificial".

Finalmente, ha llamado a promover políticas que fortalezcan el matrimonio y las familias, apoyen a los padres en su misión educativa y permitan a los jóvenes "mirar al futuro con confianza".