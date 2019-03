El Papa pide a los jóvenes que no sean "sordos" a la llamada de Dios y que superen "los ambientes secularizados"

Publicado 09/03/2019 13:19:29 CET

ROMA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha pedido a los jóvenes que no sean "sordos" a la llamada de Dios y que no se dejen "paralizar" por los "ambientes secularizados" en su mensaje para la 56 Jornada Mundial de las Vocaciones que se celebra el próximo 12 de mayo, pero que ha sido adelantado hoy por la Oficina de prensa del Vaticano.

"No seáis sordos a la llamada del Señor. Si él os llama por este camino no recojáis los remos en la barca y confiad en él. No os dejéis contagiar por el miedo, que nos paraliza ante las altas cumbres que el Señor nos propone", ha instado el Santo Padre.

El pontífice ha reconocido que seguir la vocación implica "el riesgo" de dejar todo para seguir al Señor y "consagrarse completamente a él", para convertirse en "colaboradores de su obra".

Además ha lamentado que existan "muchas resistencias interiores" que pueden "obstaculizar" una decisión semejante, así como "ciertos ambientes muy secularizados" en los que parece que "ya no hay espacio para Dios y para el Evangelio". Así ha instado a no dejarse llevar "por el desaliento" y el "cansancio de la esperanza".

"Recordad siempre que, a los que dejan las redes y la barca para seguir al Señor, él les promete la alegría de una vida nueva, que llena el corazón y anima el camino", ha señalado.

En su mensaje ha dejado claro que Dios quiere que la vida de las personas no acabe siendo "prisionera de lo obvio", que no se vea "arrastrada por la inercia de los hábitos diarios" y no quede "inerte frente a esas elecciones que podrían darle sentido".

Y ha añadido finalmente: "El Señor no quiere que nos resignemos a vivir la jornada pensando que, a fin de cuentas, no hay nada por lo que valga la pena comprometerse con pasión y extinguiendo la inquietud interna de buscar nuevas rutas para nuestra navegación".