El Papa pide desde Pompeya aplacar los "odios fratricidas" y un "compromiso renovado" con la paz

El PapaLeón XIV en Pompeya. - Gennaro Piscopo/ZUMA Press Wire/ DPA

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha pedido este viernes, durante su visita a Pompeya, aplacar los "odios fratricidas", un "compromiso renovado" con la paz, y ha rezado a Dios para que ilumine a los gobernantes que tienen "responsabilidades especiales".

"Que el Dios de la paz derrame una abundante efusión de misericordia, tocando corazones, apaciguando los resentimientos y odios fratricidas, e iluminando a quienes tienen responsabilidades especiales en el gobierno", ha subrayado el Pontífice en la homilía que ha pronunciado en la Plaza Bartolo Longo, frente al Santuario de la Santísima Virgen del Santo Rosario de Pompeya.

El Pontífice ha señalado que "las guerras que aún se libran en muchas regiones del mundo exigen un compromiso renovado, no solo económico y político, sino también espiritual y religioso".

"La paz nace del corazón", ha subrayado, recordando la iniciativa de Juan Pablo II en Asís, donde "líderes de las principales religiones" oraron por la paz, y las invitaciones que él mismo y su predecesor Francisco hicieron "a los fieles de todo el mundo" para orar con el mismo propósito.

"No podemos resignarnos a las imágenes de muerte que las noticias nos presentan a diario. Desde este Santuario, cuya fachada concibió San Bartolo Longo como monumento a la paz, hoy elevamos nuestra oración con fe", ha insistido.