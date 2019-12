El Papa rechaza el camino del tener o del aparentar y dice que Dios "va donde hay hambre y sed de paz y de justicia"

Publicado 13/12/2019 14:19:40 CET

ROMA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha rechazado el camino del tener o del aparentar y dice que Dios "va donde hay hambre y sed de paz y de justicia", en su encuentro de esta mañana en el Vaticano con los promotores, organizadores y artistas del concierto de Navidad que tendrá lugar el este sábado 14 de diciembre en el aula Pablo VI.

"Él nos viene al encuentro en este camino. No en el vano impulso del tener o del aparentar, no, allí Dios no va, y no se le encuentra. Pero seguramente va donde hay hambre y sed de paz, de justicia, de libertad de amor", ha afirmado el Papa que también asistirá al concierto impulsado promovido por la Congregación para la Educación Católica, y cuya recaudación será entregada a la Fundación Pontificia Scholas Occurrentes y a la Fundación Salesiana Missioni Don Bosco Valdocco Onlus.

El Papa también ha instado a los fieles a preguntarse en este tiempo previo a la Navidad: "¿qué espero en mi vida? ¿Cuál es el mayor deseo que tiene mi corazón?".

En su alocución, ha pedido que la sociedad se empeñe en construir una "aldea global de la educación" donde quien la habita "genera una red de relaciones humanas, que son la mejor medicina contra cualquier forma de discriminación y de aislamiento".

"En esa aldea, la educación y el arte se encuentran a través de los lenguajes de música y de la poesía, de la pintura, de la escultura, del teatro y del cine. Todas estas expresiones de la creatividad humana pueden ser "canales" de fraternidad y de paz entre los pueblos de la familia humana así como también diálogo entre las religiones", ha destacado.

Así, ha elogiado la labor de los artistas y ha pedido que el corazón de los católicos pueda "enternecerse delante del misterio de la Navidad".