El Papa recibe a peregrinos de una parroquia de Alcalá de Henares (Madrid) y destaca sus "gestos" de "amor a los pobres"

El Papa recibe a peregrinos de la parroquia Santo Tomás de Villanueva de Alcalá de Henares. - Europa Press/Contacto/VATICAN MEDIA

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha recibido este lunes en audiencia a un grupo de peregrinos de la Parroquia Santo Tomás de Villanueva, de Alcalá de Henares (Madrid) y ha destacado los "gestos y obras concretas" en las que se refleja el "amor a los pobres".

"Me han compartido que en vuestra parroquia este aspecto está muy presente, en gestos y obras concretas -el Obispo me podrá decir después si es verdad eso o no-. Os agradezco esta sensibilidad, porque 'el pobre no es sólo alguien a quien se ayuda, sino la presencia sacramental del Señor'", ha subrayado el Pontífice.

En concreto, Prevost ha destacado que santo Tomás de Villanueva destacó por su "amor a los pobres", que le mereció el título de "limosnero de Dios".

También ha ensalzado su "incesante búsqueda de la oración continua, es decir, de una santa inquietud por estar en la presencia de Dios a cada momento" y "su laboriosidad".

"Esta faceta, en un mundo que parece ofrecernos todo de manera cada vez más rápida, más fácil, nos interpela. Su sobriedad y sencillez, su trabajo abnegado -sobre todo en el ámbito universitario- y su celo apostólico nos llevan a pensar que debemos reconocer los talentos que hemos recibido y ponerlos al servicio de la comunidad, con esfuerzo y dedicación, para que se multipliquen en favor de todos", ha añadido.

Finalmente, el Papa ha animado a los peregrinos a "seguir adelante tras las huellas de Cristo". "El testimonio de los santos nos alienta y estimula en este apasionante camino. Que Dios os bendiga y que Nuestra Señora del Val os acompañe siempre", ha concluido.

Por otro lado, León XIV ha advertido del problema de la ludopatía y de la soledad, durante un encuentro con la Asociación de Municipios Italianos (ANCI) con motivo del Año Santo 2025.

"Lamentablemente, nuestras ciudades conocen formas de marginación, violencia y soledad que deben ser abordadas. Quisiera llamar la atención, en particular, sobre la lacra del juego, que arruina a muchas familias. Las estadísticas registran un fuerte aumento en Italia en los últimos años. Como subraya Cáritas Italiana en su último Informe sobre pobreza y exclusión social, se trata de un grave problema educativo, de salud mental y de confianza social", ha avisado.

Asimismo, ha recordado "otras formas de soledad que padecen muchas personas: trastornos psíquicos, depresiones, pobreza cultural y espiritual, abandono social". "Son señales que indican cuánta necesidad hay de esperanza", ha enfatizado.

Ante estas situaciones, ha apuntado que "la política está llamada a tejer relaciones auténticamente humanas entre los ciudadanos, promoviendo la paz social".