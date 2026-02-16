El Papa recibe al prelado del Opus Dei y dice que los nuevos estatutos siguen "en fase de estudio"

Archivo - El Papa León XIV con el prelado del Opus Dei. - OPUS DEI - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha recibido en audiencia este lunes al prelado del Opus Dei, Fernando Ocáriz, y le ha trasladado que los estatutos siguen "en fase de estudio", según ha informado el Opus Dei en un comunicado.

Según indica la nota, "el Santo Padre señaló que el proceso de adecuación de los estatutos del Opus Dei sigue en fase de estudio y que todavía no se puede prever fecha de publicación".

Además, añade que "se le explicó al Papa la perspectiva institucional sobre algunas controversias puntuales en Argentina" y que "comentaron la situación de las vocaciones en la Iglesia y, en particular, el contraste entre el continente africano y el europeo".

Por su parte, el prelado ha asegurado al Papa "la unión y el cariño de los miembros del Opus Dei" con él y con toda la Iglesia, así como la oración por su persona y por las intenciones que lleva en el corazón.

Asimismo, han abordado las perspectivas y desafíos de la tarea de evangelización que el Opus Dei realiza en el mundo, en camino hacia su primer centenario, según ha destacado.