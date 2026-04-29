El Papa reitera, tras su viaje a África, su llamamiento a la comunidad internacional a "superar actitudes neocoloniales"

El Papa en su viaje a África. - Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha recordado este miércoles, durante su tradicional audiencia general, el "mensaje de paz" que lanzó durante su viaje a África y su llamamiento a la comunidad internacional "para que supere las actitudes neocoloniales".

"Además de hacer un llamamiento a la paz, denuncié las graves injusticias que prevalecen en estos países tan ricos en materias primas; e hice un llamamiento a la comunidad internacional para que supere las actitudes neocoloniales", ha subrayado.

Durante su catequesis, ha profundizado en cada uno de los países que visitó, elogiando, en primer lugar, el diálogo interreligioso en Argelia, de mayoría musulmana. "Pudimos experimentar de primera mano y mostrar al mundo que es posible vivir juntos como hermanos y hermanas, aun perteneciendo a diferentes religiones, si nos reconocemos como hijos del mismo Padre misericordioso", ha detallado.

Asimismo, ha recordado su paso por Camerún, país "desafortunadamente marcado por tensiones y violencia" donde se dan, según ha dicho, muchos problemas que también se reproducen en otros países africanos como "la necesidad de una distribución justa de la riqueza; la necesidad de dar espacio a los jóvenes y superar la corrupción endémica; la necesidad de promover un desarrollo integral y sostenible y contrarrestar las diversas formas de neocolonialismo con una cooperación internacional con visión de futuro".

Sobre Angola, ha rememorado la larga guerra civil que siguió a la independencia y cómo, a pesar de las grandes dificultades y el sufrimiento, vio "a hombres y mujeres bailando al ritmo de himnos de alabanza al Señor resucitado", un signo, a su juicio, de "una esperanza que resiste las decepciones causadas por las ideologías y las promesas vacías de los poderosos".

"Esta esperanza exige acciones concretas, y la Iglesia tiene la responsabilidad de reconocer los derechos de todos y de abogar por su respeto efectivo a través de su testimonio y la valiente proclamación de la Palabra de Dios", ha subrayado.

También ha recordado su visita a la prisión de Bata, en Guinea Ecuatorial, bajo una "lluvia torrencial". "Los presos cantaron a viva voz un himno de acción de gracias a Dios y al Papa, y me pidieron que rezara 'por sus pecados y su libertad'. Jamás había visto nada igual. Y luego rezaron el Padrenuestro conmigo bajo la lluvia torrencial. ¡Una verdadera señal del Reino de Dios!", ha afirmado.