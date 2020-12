El Papa reivindica la oración: "Abre destellos de luz en la más densa oscuridad"

ROMA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha reivindicado la oración como una medida para afrontar las situaciones "aparentemente sin escapatoria" porque es capaz de abrir "destellos de luz en la más densa oscuridad", durante la audiencia general de este miércoles.

"Si bien a veces podemos creer que no necesitamos nada, que nos bastamos nosotros mismos y vivimos en la autosuficiencia más completa, antes o después esta ilusión se desvanece. Y en estas situaciones, aparentemente sin escapatoria, hay una única salida: la oración", ha destacado Francisco en la sala de la Biblioteca Apostólica donde ha presidido sin fieles la catequesis semanal.

El pontífice ha insistido en que no hay que "escandalizarse" ni "tener vergüenza" de rezar cuando se afrontan situaciones "de necesidad". "Se puede incluso llegar a no creer en Dios, pero es difícil no creer en la oración: esta sencillamente existe; se presenta a nosotros como un grito; y todos tenemos que lidiar con esta voz interior que quizá puede callar durante mucho tiempo, pero un día se despierta y grita", ha manifestado.

De este modo, ha señalado que la "oración de petición" va a la par que la aceptación de los límites. "La Biblia lo repite infinidad de veces: Dios escucha el grito de quien lo invoca. También nuestras peticiones balbuceadas, las que quedan en el fondo del corazón, que tenemos vergüenza de expresar, el Padre las escucha", ha destacado finalmente.