El Papa se reunirá el próximo jueves con activistas y religiosos comprometidos contra la trata

Publicado 08/04/2019 13:50:57 CET

ROMA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa se reunirá este jueves 11 de abril con activistas, religiosos, fieles laicos coordinadores de proyectos y expertos procedentes de diferentes partes del mundo que se ocupan desde diferentes ámbitos de luchar contra la trata de personas y atender a las víctimas de esta plaga.

La reunión tendrá lugar en el marco de una conferencia internacional organizada por la sección migrantes y refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral sobre el mercadeo de personas del 8 al 11 de abril que concluirá con un discurso del Pontífice.

Se trata de "una ocasión para discutir concretamente iniciativas destinadas a poner en práctica las directrices pastorales sobre la trata de personas (OPTP) desarrolladas por la Sección y aprobadas por el Santo Padre", según ha informado el Vaticano.

El objetivo de la reunión es "promover una comprensión más amplia y profunda del fenómeno de la trata y ayudar a coordinar las acciones encaminadas a erradicarla". La agenda de la conferencia internacional tiene como finalidad "facilitar el intercambio de experiencias, puntos de vista y prácticas eficaces en el ministerio de la Iglesia, al afrontar la llaga de la trata", un fenómeno que "continúa creciendo y preocupa seriamente a toda la Iglesia y a la humanidad".

Precisamente, el Papa encargó la preparación de los textos para el Via Crucis en el Coliseo a Sor Eugenia Bonetti, misionera de la Consolata y presidente de la Asociación 'Slaves no more' (Nunca más esclavas). Bonetti, que desde hace dos décadas combate en primera línea la trata acogiendo a las mujeres, sobre todo inmigrantes, que han caído víctimas de las redes de tráfico de personas, fundó en 2012 esta asociación en Italia que lucha contra cualquier forma de violencia, abuso y discriminación contra las mujeres. La monja italiana será una de las participantes de esta conferencia internacional.