El Papa visita al joven español ingresado en el Hospital Bambino Gesù por un linfoma tras acudir al Jubileo

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha visitado por sorpresa a Pedro Pablo y Carmen Gloria Gonzálvez, un matrimonio de Murcia que se encuentra en el Hospital Bambino Gesù de Roma junto a su hijo Ignacio, de 15 años, hospitalizado por un linfoma que afecta a las vías respiratorias.

Así lo ha dado a conocer este martes el portal oficial del vaticano 'Vatican News', que ha detallado que la familia formada por Pedro Pablo, Carmen Gloria, Pedro Pablo Jr. y Adela estaba rezando por Ignacio en la Unidad de Cuidados Intensivos, con los ojos cerrados, cuando un sacerdote que los acompañaba tuvo que advertirles de la presencia del Pontífice, quien llegó sin previo aviso al hospital.

El Obispo de Roma se ha trasladado al centro pediátrico para ofrecer su consuelo al chico, por quien había pedido a todos los presentes en Tor Vergata que rezaran la noche de la Vigilia del Jubileo de los Jóvenes. Ignacio permanece sedado, por lo que no ha visto ni oído nada.

El chico, que había llegado con su comunidad del Camino Neocatecumenal desde Murcia a Roma para el evento del Jubileo, sufrió un dolor en el pecho hace cuatro días, lo que le provocó un colapso y requirió una hospitalización urgente.

Adela, la hermana del joven Ignacio, ha asegurado que el Papa es "un hombre sencillo". León XIV pasó en torno a media hora con la familia del chico, antes de visitar a otros pacientes de oncología y reunirse de forma individual con algunos jóvenes ingresados y el personal del hospital.

Con la familia de Murcia, el Pontífice rezó el Avemaría y el Padrenuestro, les dio a cada uno su bendición y les habló del Evangelio, la vida eterna y la voluntad de Dios. "Estamos hechos para el cielo", dijo a los familiares de Ignacio.

"Nos ayudó mucho; nos dio una palabra. Fue increíble", ja dicho el padre, emocionado, por teléfono con los medios del Vaticano, mientras esperaba su siguiente turno para estar con su hijo. "Nos dijo que lo importante es hacer la voluntad de Dios, que nuestro verdadero lugar es la vida eterna en el cielo. Esto nos reconfortó, porque somos personas que intentamos vivir nuestra fe y sabemos que es la verdad. Y en momentos de tanto sufrimiento, oír al Papa venir y darte una palabra así es... lo mejor que nos pudo haber pasado", ha destacado.

Carmen Gloria, por su parte, se ha mostrado agradecido con el Papa por esta "sorpresa": "Me dijo que, si Ignacio ha venido hasta Roma, él podía venir hasta el hospital a verlo. Fueron palabras sencillas, pero llenas de cariño".

"El Papa nos dijo que esto es un misterio y que, a pesar de muchas cosas que no entendemos, sabemos que Dios está ahí y quiere lo mejor para todos. Como madre, vi que Jesucristo se acercó a mí y me dijo: 'No estás sola'. Eso fue lo que significó para mí la presencia del Papa en el hospital: la confirmación de que Dios no nos ha abandonado", ha subrayado.

La madre de Ignacio también ha puesto en valor el apoyo que está recibiendo su familia en las últimas horas: "Nuestra historia está moviendo a muchos corazones; muchos jóvenes están rezando por este niño", ha asegurado. "Es obra del Espíritu Santo. No somos nada, una familia como muchas otras... Y ver a tanta gente rezando, a tanta gente interesada, y que el propio Papa haya venido, es un gran consuelo. Sabemos que Dios está con nosotros", ha remarcado.

Pedro Pablo Jr. se ha referido a la situación de su "hermanito" como "doloroso, difícil, triste". "¿Qué puedo decir? Tener una señal tan profunda como la visita del Santo Padre me ha dado una gran paz, especialmente por mi madre; nos ha unido como familia en la fe. Es fruto de la oración, estoy seguro. Al fin y al cabo, ¿qué dicen? Que la oración mueve montañas, ¿verdad? Ahí lo tienen", ha indicado.

"No sabemos cómo terminará" --ha añadido el joven-- "pero el Papa León nos dijo que ayuda aceptar la voluntad de Dios... Nos escuchó en todo momento, se preocupó de verdad, me transmitió la sensación de alguien que realmente comprendía la situación y el dolor que estamos viviendo. Una gran empatía".