El Papa visita la Mezquita Azul de Estambul en su tercer día de viaje en Turquía

El Papa ha acudido este sábado a la Mezquita del Sultán Ahmed, también conocida como la Mezquita Azul, una de las más importantes de Estambul, en su tercer día de su viaje pastoral a Turquía.

El Pontífice vivió la visita a la mezquita "en silencio, en espíritu de recogimiento y escucha, con profundo respeto por el lugar y la fe de quienes se reúnen allí para rezar", informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede a través de su canal de Telegram.

León XIV se convierte así en el tercer Papa en visitar la Mezquita Azul, siguiendo los pasos de sus predecesores, Francisco (en 2014) y Benedicto XVI (en 2006). Además, es el primer viaje internacional que ha efectuado por León XIV desde que el máximo Pontífice.

A su llegada a la mezquita el sábado por la mañana, el Papa estuvo acompañado por el ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Mehmet Nuri Ersoy; el muftí provincial de Estambul, Emrullah Tuncel; y el imán de la Mezquita del Sultán Ahmed, Kurra Hafiz Fatih Kaya e hicieron una visita por el interior del templo junto al muecín Musa Asgin Tunca.

ENCUENTRO CON COMUNIDADES CRISTIANAS

Tras la visita a la Mezquita, el Papa se trasladó a la Iglesia ortodoxa siriaca de Mor Ephrem, la primera iglesia construida en Turquía desde la fundación de la República. Aquí, el Pontífice sostuvo un encuentro privado con los jefes de las iglesias locales y con comunidades cristianas.

León XIV, tras la reunión, pidió una la oración "para que se generen nuevos encuentros y momentos como el vivido", incluso con aquellas iglesias que no han podido estar presentes. De igual forma recordó "cómo la división entre los cristianos es un obstáculo a su testimonio" de intentar encontrar la paz en el mundo.

Por último, a primera hora de la tarde, el Santo Padre rezará la doxología en la Iglesia Patriarcal de San Jorge con el Patriarca Ecuménico Bartolomé I de Constantinopla.