Los partidos políticos son responsables de más de un tercio de los ataques a la libertad religiosa en España, según OLR

Aumentan un 25% los ataques en 2024 contra creyentes, templos y símbolos y hubo un "incremento alarmante" contra los judíos

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los partidos políticos son responsables de más de un tercio de los ataques a la libertad religiosa en España, según el Informe de Ataques a la Libertad Religiosa en España 2024, elaborado por el Observatorio para la Libertad Religiosa (OLRC).

En total, el informe registra un total de 243 ataques a la libertad religiosa en España en 2024, un 25% más que en 2023, cuando se contabilizaron 195 casos, y asegura que fueron "más violentos".

De esos 243 casos, el estudio revela que los partidos políticos son responsables de un total de 87, es decir, que más de un tercio de los ataques registrados tienen su origen en "declaraciones, iniciativas legislativas, actuaciones o mensajes emitidos por representantes políticos".

En concreto, según el Observatorio, 39 de estos 87 casos fueron causados por el PSOE y 25 por Sumar, algo que causa "preocupación" al OLRC ya que son los partidos que integran el Gobierno de coalición. Les siguen el PP con 10, Podemos con 10 y Vox con 6.

"El Gobierno de coalición es responsable de muchos ataques, eso no mejora la libertad religiosa sino que lo empeora, porque si ellos dan mensajes en que se respete la libertad religiosa y se respete a los creyentes, la ciudadanía respetaría más la libertad religiosa", ha apuntado la presidenta del OLRC, María García, este martes, en una rueda de prensa en Madrid para presentar el informe.

También achacan este incremento a que está "aumentando la intolerancia hacia los creyentes en general" entre la ciudadanía. "Antes, todo el mundo respetaba una iglesia como respetaba el ayuntamiento", ha advertido García.

Por tipo de ataque, el Observatorio ha registrado en 2024 un total de 94 casos de "laicismo beligerante" (frente a los 65 del año anterior), 67 casos de escarnio a la religión (frente a 54 de 2023), 46 ataques a lugares de culto (frente a 41 del año anterior), 30 vejaciones a creyentes (frente a 32 de 2023) y 6 agresiones físicas a creyentes, frente a 3 de 2023.

CASI UN 70%, CONTRA CRISTIANOS

En cuanto a la confesión, el informe revela que el 69% de los ataques de 2024, un total de 168, fueron dirigidos contra cristianos, y de ellos, 136, contra católicos.

El Observatorio también ha alertado de un aumento "alarmante" del antisemitismo, con 29 casos en 2024, un 38% más que el año anterior y un 867% más que antes de los ataques de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023. Además, los ataques a musulmanes aumentaron de 7 a 11 casos.

Entre otros ataques, el informe recoge pintadas en templos, retirada de cruces, incendios, insultos contra creyentes y el más violento de los ataques registrados, el asesinato de un fraile en Gilet, Valencia, en noviembre de 2024, el segundo asesinato de estas características en dos años, tras el ataque yihadista ocurrido en una iglesia de Algeciras en 2023, algo que consideran "muy grave".

Por comunidades autónomas, el informe muestra que Andalucía, con 28 casos, Madrid, con 26 y Barcelona, con 25, son las que más ataques a la libertad religiosa registraron en 2024.

En este contexto, desde el Observatorio piden a los partidos y gobiernos que mantengan la protección penal frente a las ofensas religiosas, respeten los tratados firmados con las distintas confesiones y promuevan campañas de respeto.