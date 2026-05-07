El pasado abril fue el más cálido desde que hay registros, desde 1961, con temperaturas 3ºC más altas de lo normal

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, a 23 de abril de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El mes de abril fue el más cálido de la serie histórica de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que data de 1961, es decir, desde hace 65 años, según ha avanzado la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

"El mes de abril ha sido el abril más cálido de la serie histórica, con temperaturas con 3ºC por encima del promedio normal y también un mes especialmente con lluvias que no alcanzaron ni el 60% de su valor promedio", ha indicado en la presentación del 'Observatorio GOTA para la Gestión Operativa y Transparente del Agua'.

Fuentes de Transición Ecológica han añadido a Europa Press que el anterior abril más cálido fue hace tres años y que de los diez abriles más cálidos, ocho se han registrado en el siglo XXI.

"Después de un inicio de año extraordinariamente lluvioso, con el conjunto de enero y febrero con más precipitaciones en los últimos 47 años, nos topamos con el quinto abril más seco del siglo. Una situación que encaja con lo que indican las proyecciones de cambio climático", han destacado.