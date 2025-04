Pasajeros destacan el tiempo de espera para recoger sus maletas en Barajas: "Hemos esperado 3 horas"

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Pasajeros destacan en declaraciones a Europa Press las horas de espera para recoger sus maletas en la T4 en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas y reclaman información ante el apagón eléctrico que afecta a España.

En este sentido, Carla y Marta explican que, cuando han aterrizado de su vuelo procedente de Bogotá les han dicho que había un corte de electricidad en Madrid, pero que "no habría problema". También cuentan que las autoridades han asegurado que las maletas tardarían en salir. "Hemos estado esperado tres horas para recoger las maletas. Ha sido un caos y una situación curiosa", exponen.

Mientras, el padre de una de ellas, Eduardo, denuncia la "poca decisión" del Gobierno ante el apagón eléctrico. "Aquí ha salido todo el mundo, el alcalde, la presidenta, y del Gobierno no sabemos nada. Reunidos están siempre, ese es el problema. Mucha reunión y poca decisión. A la parálisis por el análisis", señala.

De la misma manera, Tania, Sergio y Carlos recalcan el "caos" a la hora de recoger sus maletas en la zona de llegadas de la terminal. "Se han equivocado a la hora de informarnos y todos los vuelos salían de la misma cinta", detallan los jóvenes procedentes de un vuelo de Dubái.

Asimismo, exponen que, al llegar, les han informado de que no les dejaban bajar del avión porque se había ido la luz y no podían colocar las escaleras para desembarcar. En esta misma línea, han asegurado que estaban "tranquilos" cuando se les comunicó porque no sabían "lo que implicaba" el apagón.

También Cristina y Roberto señalan que han esperado dos horas para recoger su equipaje facturado. "Solo funcionaba una cinta para los vuelos internacionales", indican para añadir que han viajado desde Vietnam.

Otro de los afectados ha sido Carlos, pasajero procedente de Asturias, donde según comenta "ya se había ido la luz pero volvió enseguida" y afirma que al llegar a la T4 ha sido cuando se ha encontrado con el "caos".

"Es una situación caótica. El metro está cerrado y en los taxis solo se puede pagar con efectivo. Creo que en la cola de taxis me quedará una hora o más. Llegaría antes a mi casa andando", ha bromeado.

"ALGO DE CAOS" EN LAS CINTAS

Igualmente, Jon e Ignacio, procedentes de Bilbao y Barcelona, respectivamente, recalcan que a su llegada a Madrid ha habido "algo de caos" en las cintas para recoger sus maletas y destacan la fuerte presencia policial. "Cuando hemos salido ha sido cuando nos hemos preocupado. La que se está montando es espectacular", admiten.

Por su parte, Rogelio y Ana, matrimonio que ha llegado desde Lanzarote, relatan que se han enterado del apagón durante el vuelo y lamentan la falta de información al llegar a Madrid. "De momento el aeropuerto va bien, pero no nos han dicho nada al llegar. No tenemos ni idea de lo que ha pasado", ha comentado Ana, que al enterarse del Gabinete de Crisis del Gobierno ironiza al decir "pobrecitos". "Se les debía caer el pelo", subraya.