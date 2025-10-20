La patronal veterinaria reitera su rechazo a la Ley de Medicamentos Veterinarios y avanza movilizaciones en noviembre

Archivo - Varias personas con carteles durante una concentración de veterinarios por la polémica de la ley de medicamentos, frente al Ministerio de Agricultura, a 5 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) ha reiterado su rechazo al Real Decreto por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios y ha avanzado que retomará las movilizaciones contra la normativa "a partir de noviembre".

Así se ha expresado este lunes la organización tras reunirse con representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad. En este marco, ha criticado que desde el Gobierno no hacen más que "poner parches a la norma cada semana" y han recalcado que el Real Decreto "no tiene arreglo, se tiene que derogar y hacer una nueva".

Al margen de ello, CEVE ha denunciado que el talante por parte del MAPA sigue siendo el mismo "a pesar del cambio del director general de Sanidad de la Producción Agraria el pasado verano". Por parte de la patronal, critican que desde el Departamento de Luis Planas se nieguen a "escuchar las masivas y generalizadas reivindicaciones del sector veterinario". "No es una negociación, nos citan simplemente para informarnos de sus decisiones sin que se abra el proceso de diálogo que reclamamos", ha señalado el presidente, Sebastià Rotger.

Al margen de Rotger, a la reunión han asistido el representante de asuntos legales de la patronal veterinaria, Luis Enrique Carmona; representantes de la Subdirección General de Sanidad, Higiene Animal y Trazabilidad del MAPA; y miembros del Departamento de Medicamentos Veterinarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) del Ministerio de Sanidad.