Pautas para padres en las salidas a la calle con los niños

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Después de unos días duros con los niños en casa, los menores ya pueden salir a la calle. Pese a la difícil situación, el confinamiento y las salidas a la calle pueden ofrecer una buena oportunidad para fortalecer los lazos familiares y que las necesidades psicológicas de los niños puedan quedar satisfechas.

En este artículo, la Asociación de Psicología del Niño y del Adolescente de España ofrece una serie de recomendaciones para ayudar a los niños en casa y en las salidas a la calle en esta situación tan especial:



PAUTAS PARA PADRES EN LAS SALIDAS A LA CALLE

· Guarda todas las distancias y cumple con todas las medidas recomendadas. El modelado (dar ejemplo) es muy importante en la educación de los hijos.

· Si te encuentras con conocidos habla de forma natural y espontánea (manteniendo las distancias).

· Anticípales los cambios: "Vamos a ver a menos personas por la calle", "No vamos a poder ir al parque pero si dar paseos", "No vamos a poder abrazar a los abuelos, pero si mandarles muchos besos desde la distancia".

· Explícale las medidas de seguridad como precaución o prevención, no como alarma o peligro "Si saludamos a los amigos y familiares desde la distancia adecuada nos estamos cuidando a nosotros mismos y a los demás".

· Anímales a salir, sin obligarles. En estos días hay muchos niños que por diferentes motivos no están queriendo salir a la calle. Pregúntale los motivos e intenta darle argumentos para motivarle. "¿Por qué no quieres salir? ¿Cómo estás?" "Si sales puede que te encuentres mejor. ¿Lo intentamos?".

· Guardar la distancia si se hace de una forma lúdica, mejor. Un ejemplo puede ser ensayar con ellos gestos de saludo con la mímica. Así aprovechamos la espontaneidad y la naturalidad de los niños.

· Hasta junio los niños están "en el cole". Planifica las salidas a la calle después de asistir virtualmente a clase o después de hacer los deberes.

· Programa las salidas en el mismo horario para incluirlo como rutinas.

· Planifica distintas rutas dentro de la distancia permitida para que aprovechar el espacio. Así se hace más entretenido y los niños reciben más estimulación sensorial.

· Utiliza en las salidas distintos elementos. Un día paseo, otro bici o patinete.

· Anticípales la vuelta a casa. Igual que cuándo están jugando con la videoconsola o utilizando el móvil: "Vamos a dar un paseo de una hora","Vamos hasta el ayuntamiento y volvemos" "!Ya vamos por la mitad del camino!"

· Es momento de muchas pérdidas. Quizás también de valorar lo que tenemos y no habíamos valorado antes. Puedes planteárselo a tus hijos no desde la queja sino desde la celebración: ¡Podemos salir una hora! ¡A por ella!

PAUTAS PARA PADRES EN LAS SALIDAS EN CASA

No sólo podemos aprovechar las salidas, también se puede trabajar su salud mental desde casa:

· Crea un horario para ayudar a vuestro/s hijo/s a gestionar mejor las emociones producidas por esta situación tales como la tristeza, la ira, el nerviosismo o la incertidumbre. El horario es aconsejable que tenga horas de clase, estudio, juegos, amigos, momentos familiares y momentos para que pueda estar solo disfrutando de alguna afición.

· Cuidados "básicos": cuidar la alimentación, un patrón de sueño regular, y una buena higiene personal. Además de asearse, vestirse "de calle" por las mañanas puede ayudarles a situarse mejor y cambiar "el chip" para afrontar mejor su día a día.

· Moverse no sólo el momento de estar en la calle. Es importante que se muevan y hagan deporte a diario también dentro de casa.

· Estos días hay muchas horas libres, y muchos de vuestros hijos querrán pasar muchas horas "pegados" a las pantallas. Usa un temporizador e incluye esas horas dentro del horario como horas de ocio. Ya sea jugar a la Play 4, ver stories de Instagram o vídeos de Tik Tok.

· Cuidado emocional: Comunica tus emociones. Eso será un ejemplo para ellos y les ayudará a mostrar afecto: "Estoy contento", "me siento alegre", "yo también estoy un poco aburrido".

Pregúntale cómo se siente. Os propongo dedicar 10 minutos día/hijo para hacerles la pregunta: ¿Qué sientes? Y dejarles comentar lo que necesiten. También puedes preguntarle si echa de menos el colegio o a sus amigos. Es importante ayudarles a aceptar lo que sienten (miedo, tristeza, etc.).

· El abordaje de la situación requiere que atendamos las necesidades de los niños. Afecto y autoridad. Ayúdales a cumplir las normas que tengáis en casa. Exige, con afecto, cariño y apoyo: "Eso está mal hecho. Ahora te explico cómo se hace bien".

· Utiliza juegos, cuentos, canciones y todos los recursos recreativos y lúdicos que se te ocurran. Es momento de sacar a pasear en casa a la creatividad.

· Intenta reconstruir tu relación con tu hijo. Crea encuentros individuales. Momentos especiales padre-hijo y madre-hijo haciendo alguna actividad que le interese a tu hijo. Le puedes preguntar: ¿Qué te apetece que hagamos juntos?

· No exponerles a conflictos familiares (tensión entre padres). Aunque estemos viviendo en un "Gran Hermano" es aconsejable que los niños no visualicen las discusiones paternales. Busca algún lugar de la casa (ej: habitación) para mantener ese tipo de conversaciones y discusiones.

· ¿Problemas económicos y anticipación de problemas sociales? Dejemos a los niños ser niños. Aunque te preocupe mucho la situación que está viviendo el país y la gestión de las distintas autoridades, es mejor que proporciones a los niños un clima de calma, seguridad y confort.

· La capacidad de encontrar humor en este tipo de situaciones es muy importante. Mucho sentido del humor. A los niños y adolescentes les encanta que te rías de sus cosas, de las cosas que hacen o dicen (y si les puedes hacer también reír, mejor).

· Enséñales a aceptar el error. Si te equivocas (puede ser que en estos días haya habido alguna palabra subida de tono o algún momento de menos autocontrol, incluso algún insulto o descalificación) pídele perdón. Así aprenderá a pedirlo él cuando tenga que hacerlo: "Me he equivocado. He hablado demasiado fuerte y he dicho cosas que no pienso. Lo siento".

· A nivel social se ha despertado la solidaridad, la unión, el compañerismo. Puedes invitar a tus hijos a participar en algún proyecto o idea solidaria. Ej: Escribir cartas a personas que están en los hospitales. Ayudar a los demás ayuda.

Las crisis pueden ser grandes oportunidades de cambio. Ahora tenemos una que podemos intentar aprovechar como padres.

Daniel Rama Víctor

Vice-presidente APSNAE- Asociación de Psicología del Niño y del Adolescente de España