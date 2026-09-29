La película 'Recen por mí: La historia de Francisco' sobre el Papa Jorge Bergoglio llega a los cines el 8 de octubre - A CONTRACORRIENTE FILMS

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

A Contracorriente Films estrenará el próximo 8 de octubre en cines 'Recen por mí: La historia de Francisco', el largometraje documental dirigido por Facundo Bartucci que retrata la vida del Papa Jorge Bergoglio, desde sus orígenes en Buenos Aires (Argentina) hasta su llegada al Vaticano, con especial atención a su labor social y humanitaria.

Así lo ha dado a conocer este martes la distribuidora y productora de cine, que ha destacado que la película se proyectará en días próximos a la festividad de San Francisco de Asís, santo en quien Bergoglio se inspiró para elegir su nombre "por su vida de sencillez, humildad y su servicio a los pobres".

En este sentido, ha explicado que, a través de "una mirada cercana y humana", la película propone un recorrido por algunos de los momentos más significativos de la vida de Francisco, combinando imágenes de archivo inéditas, testimonios y episodios menos conocidos de su trayectoria.

"La cinta busca acercarse al hombre que hubo detrás del pontífice, a sus convicciones y al impacto de su labor social", ha apuntado, para después añadir que es un relato accesible que "trasciende el ámbito religioso y se acerca a la historia, el liderazgo y la figura de una de las personalidades contemporáneas más influyentes".

'Recen por mí: la historia de Francisco' es un documental que narra la vida del Papa Francisco, poniendo el foco en su labor social y humanitaria. La película muestra una figura comprometida con las causas de los pobres, los marginados y los olvidados, desde su juventud en la Argentina hasta su rol como líder espiritual en el escenario global.

"En medio de un mundo en crisis, me pareció necesario volver a mirar a aquellas figuras que no solo hablan de valores, sino que los encarnan. Quería retratarlo no como una figura de poder, sino como un hombre comprometido con acompañar y dar voz a quienes nunca son escuchados", declara Bartucci, director y productor argentino.