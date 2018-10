Pere Navarro (DGT) apela al trabajo de todos por la seguridad vial porque sigue habiendo más de 1.700 muertes

Publicado 11/07/2018 14:27:00 CET

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo director general de la DGT, Pere Navarro, ha prometido este miércoles 11 de julio el cargo apelando al trabajo de toda la sociedad en su conjunto en materia de seguridad vial porque continúa habiendo más de 1.200 muertos en las carreteras y más de 500 en vías urbanas de las ciudades. "Haremos lo que podamos y sepamos. Adelante", ha afirmado.

Tras agradecer la "confianza" que han depositado en él el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la subsecretaria del ramo, Isabel Goicoechea Aranguren, Navarro ha asegurado que es "un honor y un privilegio" poder formar parte del Departamento en este proyecto. "Sé por experiencia que estos equipos, al final, dejan una amistad muy sólida. Las dificultades unen, unen mucho", ha dicho.

Asimismo, Navarro ha asegurado que cuando recibió la llamada de la subsecretaria le dijo que "no", una confesión que ha provocado las risas en el salón de actos del Ministerio. "Pero no pude dormir durante toda la noche porque, después de 40 años de funcionario y de servicio público, me di cuenta de que uno no se puede negar, cuando su Gobierno y su país se lo piden, a intentar ayudar a evitar el sufrimiento que hay detrás de los accidentes de tráfico", ha subrayado.

Navarro cree que en materia de seguridad vial se ha avanzado "muchísimo", pero ha hecho hincapié en que siguen habiendo más de 1.200 muertos en las carreteras y más de 500 en vías urbanas de las ciudades. "Uno se pregunta qué problema tiene este país que cueste más de 1.800 vidas cada año y más de 9.500 heridos graves", ha remachado. A su juicio, la respuesta a esta cuestión está en la sociedad.

El director general de Tráfico ha destacado que, para hacer frente a ello, se necesita a las víctimas; a la sociedad civil porque el tema de los accidentes de tráfico "es demasiado importante para dejarlo en manos del Gobierno"; a los medios de comunicación, que "no son unos observadores que se limitan a informar, sino que forman parte de la política de seguridad vial"; y a "todos los funcionarios", especialmente, a los de la DGT y a los de la Guardia Civil de Tráfico.

Además, ha tenido un "reconocimiento especial" para el jurista y exministro de Interior José Antonio Alonso cuando Navarro dirigió la Dirección General de Tráfico (DGT) entre 2004 y 2012. "No está entre nosotros. Él fue el auténtico padre del permiso por puntos", ha afirmado visiblemente emocionado y arrancando el aplauso de los asistentes al acto.

Junto a Pere Navarro ha prometido el cargo de director general de Protección Civil y Emergencias Alberto Herrera, quien ha agradecido también al ministro y a la subsecretaria la "confianza", y por darle la "oportunidad única" de formar parte del equipo, "un auténtico privilegio" para él.

Alberto Herrera ha señalado que en los últimos 30 años las víctimas mortales derivadas de catástrofes naturales, industriales o tecnológicas "se ha visto reducida dramáticamente", aunque ha añadido que hay "muchos retos" por delante. Así, ha puesto de manifiesto su compromiso y "total entrega personal y profesional para con lo que significa y representa el sistema nacional de Protección Civil", ha zanjado.