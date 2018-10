Pere Navarro (DGT) pide una Ley de Movilidad "segura, conectada y limpia" en España para reducir la siniestralidad vial

Actualizado 17/10/2018 11:36:50 CET

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha pedido una Ley de Movilidad "segura, conectada y limpia" en España, pues a su juicio sería "indispensable" para reducir los accidentes de tráfico.

"Si la movilidad funciona, la Seguridad Vial puede funcionar", ha dicho este miércoles en una jornada organizada en Madrid por Fundación Pons y Conama, en la que se ha hablado sobre 'El sector empresarial ante la nueva movilidad', y que ha inaugurado.

En concreto, el titular de la DGT pide que se recupere un anteproyecto de ley de 2011 que elaboró el Ministerio de Fomento sobre este ámbito y que nunca se llegó a aprobar.

"En España somos buenos en transporte público, infraestructuras, industria del automóvil, tecnología y seguridad vial, pero no somos un referente en movilidad", ha comentado.

Según señala, España tiene un "problema" con la "organización institucional" sobre esta cuestión, ya que "falta quien lidere la política de movilidad".

No obstante, aplaude la Estrategia española de movilidad sostenible de 2009, así como las acciones que se llevan a cabo en los ayuntamientos, entre los que ha puesto de ejemplo Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia o Córdoba. "Pero no tenemos una Ley de Movilidad", lamenta.

Para Navarro, la competitividad de las ciudades de este siglo XXI "se juega en el terreno de la movilidad". "Las que no resuelvan el tema de la movilidad, quedarán atrapadas entre la congestión, el ruido y los accidentes", ha apuntado.

Sobre esto último, ha insistido en el "drama" de la siniestralidad vial en España, donde en el último año hubo "un reguero de 1.830 muertos al año" en accidentes de carretera, lo que supone una media de 5 muertos al día, unas cifras que considera un "disparate". "No sé si somos conscientes de la magnitud del problema", ha instado.

PLANES DE MOVILIDAD EN EMPRESAS

El director general de Tráfico considera también un reto "llevar la cultura de la movilidad a las empresas". Para ello, propone crear un título de Formación Profesional de formador en movilidad y seguridad vial, una proposición no de ley que ya aprobó el Congreso.

Según datos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), en 2017 hubo 600.000 accidentes laborales, de los cuales el 11,6% fueron de tráfico (70.000). De esta cifra, la mayoría (73%) se produjeron al ir o volver al lugar del trabajo, y el 27% durante la jornada laboral.

En 2017 murieron 618 personas por accidentes de trabajo, de los cuales unos 200 (32,1%) fueron ñor siniestros de tráfico. Mientras, un 22,1% de los heridos graves en accidentes laborales fueron por accidentes viales.

Para incidir en la importancia de la seguridad vial en el ámbito empresarial, Navarro ha hecho una comparación entre los accidentes que se producen en el terreno laboral y en las carreteras.

"Cuando me llaman para venir a la DGT en 2004 [...], dije 'no sé nada de accidentes de tráfico, no sé nada de seguridad vial'; pero sí era un experto en accidentes de trabajo, me había pasado años visitando empresas para hacer cumplir la legislación, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; y vi que eran más o menos lo mismo", ha reconocido.

En ambos casos, según ha relatado, se necesita "educar, concienciar e informar" a las personas para evitar un "error humano", así como utilizar las tecnologías para que, en caso de que lo haya, se "minimicen las consecuencias del accidente" en cuyo entorno hay implicados un entorno y una máquina.

Navarro ha destacado la creación del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, la puesta en marcha del plan de radares, el establecimiento del carné por puntos o el nacimiento de una fiscalía especializada en seguridad vial. "Pero si queremos continuar, dar un paso adelante, va a haber que llevar la Seguridad Vial a las empresas", ha concluido.

Desde 2010, las compañías pueden, aunque de manera voluntaria, contar con planes en los que se incluyan unos contenidos mínimos sobre Seguridad Vial a la política de prevención de riesgos laborales de la empresa.