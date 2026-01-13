La periodista María Hernández, nueva directora y presentadora del informativo 'Noticias mediodía' de Onda Cero - ONDA CERO

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La periodista María Hernández es la nueva directora y presentadora del informativo 'Noticias mediodía' en sustitución de Elena Gijón, que cierra una etapa profesional en Onda Cero tras 35 años en la cadena.

Así lo ha indicado la emisora de Atresmedia, que ha añadido que los oyentes ya pueden escuchar la voz de Hernández de 14.00 a 14.30 horas en el informativo que ordena y resume la actualidad de la mañana en España y el resto del mundo.

La salmantina es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid e inició su trayectoria profesional en 1991, en una recién nacida Onda Cero. Comenzó en la sección de local Madrid para pasar posteriormente a las secciones de Economía y Sociedad, hasta llegar a ser subdirectora del informativo 'La brújula' durante de la etapa de Carlos Alsina al frente.

Desde hace una década, María Hernández asumía la subdirección de 'Noticias mediodía' para ahora ponerse al frente del informativo de referencia de los mediodías de Onda Cero.

La emisora ha apuntado que la hasta ahora directora de 'Noticias mediodía', Elena Gijón, pone fin a una "extraordinaria" trayectoria profesional en Onda Cero, donde llegó en sus orígenes. En los últimos 16 años ha sido la responsable de contarle a los oyentes cada día las principales noticias de la mañana.