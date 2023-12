La periodista parlamentaria María Antonia López recoge el premio Josefina Carabias que concede el Congreso

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La periodista María Antonia López ha recibido este martes el premio Josefina Carabias en su quinta edición, que concede el Congreso de los Diputados para reconocer a los profesionales de la información o los medios de comunicación que hayan destacado por la narración del trabajo parlamentario o de la defensa de los derechos y libertades desde la Cámara Baja.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha hecho entrega del galardón a la periodista de Telemadrid, en un acto de entrega que ha tenido lugar este mediodía en el Salón de Pasos Perdidos, ante la presencia de familiares, amigos, compañeros y miembros de la Cámara Baja.

En su discurso de agradecimiento, María Antonio López ha explicado que los periodistas están "en la obligación de preguntar" y los políticos en su derecho de no contestar, y ha añadido que lo que hace en el Congreso desde hace 20 años "es intentar contar de la manera más entendible posible todo lo que aquí ocurre, que no es poco".

López, para quién es un "honor" que su nombre pase a formar parte de la lista de galardonados con este premio, ha dicho que este reconocimiento tiene "un valor añadido porque se concede a una periodista que ha pasado prácticamente toda su vida profesional en televisión, en una televisión pública y además autonómica, como es Telemadrid". "Sin Telemadrid yo no estaría aquí", ha subrayado.

"El Congreso, en todos estos años, me ha enseñado muchas cosas. Me ha enseñado institucionalidad, me ha enseñado respeto, me ha enseñado solemnidad, pero también me ha dado otras muchas, como compañerismo y amistad", ha declarado la periodista, que lo considera "el mejor sitio para trabajar para tomar el pulso a la actualidad política".

Asimismo, y tras mostrar su agradecimiento a sus familiares presentes en el acto, María Antonia López ha afirmado que "este oficio merece la pena" y ha subrayado que "este premio es un acicate para seguir al pie de los leones".

Por su parte, la presidenta del Congreso ha asegurado que "sin periodismo no hay democracia". "Y sin periodistas especializados, no habría posibilidad de explicar la realidad que vivimos, compleja y plural. El periodismo independiente es el contrapeso necesario para garantizar que el poder se ejerza con responsabilidad y que los valores de la democracia prevalezcan", ha manifestado.

Armengol ha puesto de relieve que la candidatura al premio de María Antonia López ha sido propuesta por dos "grandes" asociaciones profesionales: la Asociación de Periodistas Parlamentarios y la Asociación de la Prensa de Madrid, "quienes ven en María Antonia el ejemplo del esfuerzo diario por transmitir con honestidad el desempeño de cientos de diputadas y diputados". "Gracias María Antonia, por estas dos décadas en que has dignificado el trabajo de esta institución", ha subrayado.

El Premio Josefina Carabias se creó en el año 2018 y se convoca anualmente coincidiendo con el Día de la Mujer. La primera periodista reconocida fue Lucía Méndez, y en la segunda edición el jurado acordó su concesión a Anabel Díez y otorgó un reconocimiento, a título póstumo, a la periodista Montserrat Oliva. En la tercera edición del premio fue galardonado Fernando Garea y en 2022 se entregó el galardón a la periodista Carmen Del Riego.

El premio está dotado con 6.000 euros y un obsequio institucional y es otorgado por la Mesa del Congreso de los Diputados, a propuesta del jurado integrado por su presidenta, Francina Armengol, que lo preside; los cuatro vicepresidentes, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, José Antonio Bermúdez de Castro, Esther Gil de Reboleño, Marta González Vázquez; la ganadora del Premio en su cuarta edición, Carmen del Riego; la presidenta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, Anabel Díez; el director de Comunicación de la Presidencia del Congreso de los Diputados, Álvaro Gil, y la directora de Comunicación del Congreso de los Diputados, Rosario Rodríguez.

Los candidatos son propuestos por asociaciones de periodistas, grupos parlamentarios o entidades reconocidas por su labor social o política en defensa de la democracia y de los derechos humanos.