Pescadores de Scientific Angler colaboran con SEO/Birdlife para prevenir capturas accidentales de aves marinas

Técnicos del programa marino de SEO/BirdLife tratando de fotografiar una ave marcada con anilla de lectura a distancia. - MARC OBIOLS. SEO/BIRDLIFE

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Pescadores recreativos de Scientific Angler y ornitólogos de SEO/Birdlife comparten jornadas de navegación por el Mediterráneo para aprender a reducir las capturas accidentales de aves marinas, además de observar y conocer a estos animales.

SEO/Birdlife se ha involucrado así en el 'Tagging Tour' de Scientific Angler, embarcaciones que buscan marcar atunes para desvelar sus rutas migratorias y las diferencias entre la población atlántica y mediterránea, bajo la dirección científica del Institut Français de Recherche pour l'Explotation de la Mer (Ifremer).

De esta forma, SEO/BirdLife ha participado en tres de estas misiones en 2025: Barcelona, en abril; Santa Pola (Alicante), en junio, y l'Ametlla de Mar (Tarragona), en noviembre. También ha tenido lugar una jornada específica sobre aves marinas en octubre en el puerto de Torredembarra (Tarragona).

Durante la jornada de marcaje científico de atunes de junio (Santa Pola) se avistó una pardela balear con anilla amarilla, lo que "significa que provenía de las colonias de cría de Ibiza", ha detallado SEO/Birdlife. También avistaron dos gaviotas de Audouin que portaban anillas de la organización, con las que, gracias a reportes ciudadanos anteriores, han identificado su origen y trayecto.

La campaña también combina jornadas de pesca con foros divulgativos sobre, por ejemplo, la introducción a las aves marinas o buenas prácticas de pesca que, para SEO/Birdlife, deberían "disminuir los conflictos entre aves y embarcaciones pesqueras, en particular las capturas accidentales".

Con este objetivo, la organización ha desarrollado proyectos como 'Zepamed', 'Zepamar' y 'Maraves'. Este último se enfoca en el trabajo estrecho con el sector de la pesca recreativa y es cofinanciado por la Fundación Biodiversidad y el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

En esta línea, el equipo de SEO/BirdLife ha enseñado a los pescadores de Scientific Angler a identificar aves marinas y su comportamiento, al tiempo que ha expuesto sus problemas de conservación. Por ello, cuenta con diferentes plataformas de ciencia ciudadana en las que cualquiera puede colaborar, como la 'app-web' 'eBird' (para observaciones) y la 'app' 'Bycatch' (destinada a capturas accidentales de aves marinas durante la pesca).

Para el coordinador del Programa Marino de SEO/BirdLife, Pep Arcos, esta colaboración tiene un potencial "enorme" en datos para investigaciones y labores de conservación, ya que de los "miles de aficionados a la pesca", "muchos tienen amplio interés en el medio marino, que va más allá de esta práctica".