La plataforma por permisos iguales de nacimiento pide reducir de 6 a 2 semanas el periodo obligatorio de uso simultáneo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA) ha pedido que se reduzca de 6 a 2 semanas el periodo obligatorio de uso simultáneo del permiso por paternidad y maternidad, que se elimine el aplazamiento hasta los 8 años de las dos semanas adicionales y se garantice el disfrute del permiso en las fechas que la familia necesite dentro del primer año, sin interferencias del empleador.

Así lo pedirá durante la jornada anual de la PPIINA, que se celebrará el próximo sábado 18 de octubre y en la que conmemorará sus 20 años de trabajo. Durante el acto, se abordarán temas como: 'Lecciones de nuestra historia', 'Padres y madres corresponsables: de la teoría a la práctica' y '¿Por qué la última reforma de los permisos es un paso atrás?'.

La PPIINA considera que la reforma aprobada en julio mediante el Real Decreto-Ley 9/2025 "profundiza las desigualdades de género", mantiene las "trampas" del modelo de 2019 y "añade una nueva", la posibilidad de aplazar las dos últimas semanas del permiso hasta que el hijo cumpla ocho años, una medida que, según la organización, usarán sobre todo los padres "consolidando su rol de cuidadores secundarios".

A su juicio, el actual diseño de los permisos provoca que las madres permanezcan entre cinco y seis meses fuera del mercado laboral, mientras que los padres se ausentan unas 17 semanas, en su mayoría de forma simultánea.

De esta manera, la plataforma lamenta que las mujeres continúan asumiendo "la carga principal del cuidado", mientras los hombres "no disponen de un periodo real de cuidado autónomo".

La PPIINA insiste en que la igualdad real requiere "permisos iguales, intransferibles, pagados al 100%, y utilizables de forma sucesiva durante el primer año de vida del bebé" pero añade que esto "no es suficiente por sí solo" sino que hace falta "acceso universal y gratuito a plazas de educación infantil de calidad, jornadas laborales compatibles con el cuidado y servicios de atención de larga duración universales y de calidad".