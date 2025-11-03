Plataforma para Seguridad de los Periodistas del Consejo de Europa alerta sobre la agresión al reportero de 'El Español'

Incidentes ocasionados por el acto que había convocado Vito Quiles en la Universidad de Navarra, a 30 de octubre de 2025, en Pamplona, Navarra (España). El activista Vito Quiles había ha anunciado la suspensión del acto, dentro de su tour 'España combativ - Eduardo Sanz - Europa Press

La Plataforma para la Seguridad de los Periodistas del Consejo de Europa ha publicado una nueva alerta sobre la agresión a José Ismael Martínez, periodista de 'El Español', según ha informado este lunes la entidad.

El 30 de octubre de 2025, José Ismael Martínez, periodista de 'El Español', fue agredido físicamente por un grupo de manifestantes enmascarados durante enfrentamientos en el campus de la Universidad de Navarra en Pamplona.

Según 'El Español' y otros medios españoles, Martínez estaba grabando a un grupo de aproximadamente 300 manifestantes, descritos como "simpatizantes radicales" de grupos vascos de extrema izquierda como Ernai (la rama juvenil de Sortu), GKS y Jardun.

Los manifestantes se habían congregado en el campus para protestar contra una conferencia prevista por el activista Vito Quiles. Cuando Martínez se acercó a la multitud, "varios individuos enmascarados lo insultaron, profirieron improperios y, posteriormente, le dieron puñetazos en la cara y repetidas patadas mientras estaba en el suelo".

El periodista logró escapar y se refugió cerca de otros reporteros, donde fue protegido por agentes de policía desplegados en el campus. Cinco personas resultaron heridas y se registraron dos detenciones durante los enfrentamientos.

La entidad ha destacado que la "violenta" manifestación fue condenada por el Gobierno de Navarra, cuyo consejero de Universidades describió la agresión y los disturbios subsiguientes como "absolutamente incompatibles con la democracia".

La Plataforma espera "acciones de seguimiento" y considera que las autoridades españolas "deben garantizar una investigación rápida y exhaustiva" de la agresión al periodista José Ismael Martínez, "identificar y enjuiciar a los responsables y garantizar la seguridad de todos los periodistas que cubren manifestaciones".

"Los cargos públicos deben condenar inequívocamente el ataque y el uso de la violencia contra periodistas, reafirmando que los miembros de la prensa deben poder realizar su trabajo con seguridad y sin temor a represalias", ha concluido.