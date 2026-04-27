La plataforma social protestante Diaconía advierte de "gurús digitales" que reclutan a chicos para explotar a mujeres

Archivo - Una persona usa el teléfono móvil. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plataforma social protestante Diaconía ha advertido de los "gurús digitales" que reclutan a chicos jóvenes "bajo la cortina de una narrativa de éxito, dinero y superación personal" para explotar a mujeres.

Así lo avisa en un estudio, realizado por el equipo de #DesactivaLaTrata, de Diaconía, en el que analizaron unos 135 contenidos publicados en Instagram, Tiktok y Youtube de "gurús" y agencias de Only Fans "que captan nuevos aprendices -en su mayoría hombres- para el 'negocio' en el que las mujeres y sus cuerpos son los productos por negociar".

El informe, presentado en el marco del III Foro Educativo de Diaconía celebrado en Madrid, identifica cuatro patrones que se repiten en todas las cuentas analizadas: el dinero como el centro de todo, el hombre hecho a sí mismo, la urgencia social y el carpediem, y la cultura 'brother'.

La coordinadora de formación y sensibilización del área de mujer y lucha de Diaconía, Natalia Colmenar, ha explicado que los "gurús" utilizan "una narrativa donde el éxito y el poder lo marca el dinero que tengas en tu cuenta y todos los productos de marca de lujo" y donde "la narrativa ética desaparece".

Además, ha apuntado que todos los gurús analizados "tienen una historia de superación personal" y "narran cómo pasaron de una vida precaria 'trabajando más de 8 horas sin alcanzar el salario suficiente', a una vida de lujo gracias a su negocio".

Asimismo, ha alertado de que utilizan frases como 'esta es tu oportunidad ahora para comenzar a vivir la vida que mereces' para "generar prisa y acelerar la toma de decisiones" y se sirven de "la cultura brother" o "fraternidad masculina" que "normaliza estas narrativas para perpetuarse y blindarlas frente a cualquier cuestionamiento externo".

A su vez, el informe denuncia que las redes sociales "no solamente actúan como escaparate, sino que legitiman estos discursos y lo difunden" ya que "el 80% de las cuentas analizadas de gurús tienen la verificación o el check azul de Instagram, validando públicamente este tipo de mensaje y negocio".

En este sentido, el estudio refleja que las grandes plataformas digitales "no son neutrales" sino que "premian la sexualización de los cuerpos femeninos, difunden modelos de masculinidad tóxicos y misóginos y moldean las normas sociales, reforzando y promoviendo estereotipos de género".

"La mercantilización de la persona y la cultura influencer no solo construyen una representación desigual de las mujeres: lo normaliza y la viraliza", ha advertido Diaconía.

Según informa la plataforma en un comunicado, el III Foro Educativo, celebrado el pasado viernes, contó con la participación de la creadora de contenido Carla Galeote y el sociólogo especializado en masculinidades Olmo Morales, que hicieron un llamamiento a las autoridades europeas para que se regulen estos contenidos en plataformas digitales.

"Si la Unión Europea obligara a cumplir normativas a las redes sociales entonces podríamos ser diferentes", concretó Galeote, al tiempo que Olmo resaltó que "es importante poner límites" y reflexionó sobre la necesidad de revisar el modelo de masculinidad, "donde la motivación para actuar se centra en colocar mi bienestar por encima de las mujeres, en ser más felices y no en la búsqueda de un mundo más justo".

Además, según añade Diaconía, la directora general del INJUVE España, Margarita Guerrero, advirtió de las plataformas sociales que rompen los espacios comunitarios generando productos como una aplicación para alquilar un amigo. "Tenemos que poner mucho cuidado en cómo esta fragmentación de la sociedad y de las relaciones están siendo sustituidas por ficción de conexiones e hiperconectividad", dijo.