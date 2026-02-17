El PNV apuesta por crear una subcomisión de estudio sobre el velo integral en espacios públicos y pide debate "sereno"

Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha propuesto este martes la creación de una subcomisión de estudio sobre el uso del velo integral femenino en espacios públicos, previa al debate en el Congreso sobre la proposición de Vox para prohibir su uso.

En este sentido, el PNV considera que es necesario un debate "sereno y no xenófobo" sobre esta materia, por lo que apuesta por analizar con expertos los derechos que pueden entrar en colisión, atender a la jurisprudencia europea y "garantizar la convivencia y los derechos de las mujeres que utilizan estas prendas".

El Pleno del Congreso votará este martes la toma en consideración de una Proposición de Ley Orgánica para la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público, presentada por Vox, con la que propone prohibir el velo integral (burka y niqab) en el espacio público.