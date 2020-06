El PNV pide a Castells que permita a los universitarios convalidar créditos cuando salten a la Formación Profesional

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Josune Gorospe, ha pedido al ministro de Universidades, Manuel Castells, que impulse un cambio legislativo que permita a los estudiantes universitarios la convalidación de créditos cuando decidan emprender estudios de Formación Profesional (FP).

"Muchos alumnos con formación universitaria ven a la FP un complemento para su formación para acceder al mercado laboral", ha señalado la diputada del PNV en el pleno del Congreso. "En Euskadi se da una paradoja: aquellos alumnos que de FP pasan a la universidad se les reconocen una serie de créditos, pero no pasa lo mismo al revés. Resulta que no se les reconoce ningún crédito porque no se prevé esa posibilidad", ha añadido.

Por ello, la diputada Gorospe, que había preguntado a Castells por la medidas emprendidas por el Gobierno para aumentar las oportunidades laborales de los universitarios, ha apremiado al ministro a cambiar la legislación en este sentido porque "no hay tiempo que perder".

La diputada del PNV también ha aludido al borrador del real decreto sobre la ordenación de las enseñanzas oficiales en el sistema universitario español que el Ministerio de Universidades presentó el pasado mes de mayo, adelantando que el Gobierno vasco planteará propuestas para "mejorar la eficacia" de la enseñanza dual en los estudios universitarios.

"Tiene que afinar para atinar, porque no hay modalidad de contrato laboral en ese sistema", le ha dicho Gorospe a Castells, que ha respondido tendiendo la mano a la formación nacionalista. "Ese borrador va a estar en discusión y colaboración con ustedes en particular durante meses. Estén tranquilos porque no se va a aprobar mañana", ha asegurado el ministro.

"Las prácticas son positivas siempre que se respete la legislación laboral y cuando la universidad controla minuciosamente esas prácticas, como hace la Universidad del País Vasco", ha apostillado Castells, que el pasado mes de marzo afirmó que pretendía llevar el modelo vasco de formación dual universitaria al resto de España. "Voy a intentar que se extrapole el mismo tipo de programa al conjunto del Estado español", dijo entonces en el Senado.