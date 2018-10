Podemos accede a renovar ya RTVE pero propone crear un concurso público en seis meses

Actualizado 12/02/2018 20:50:50 CET

El PSOE acusa a PP y a Ciudadanos de paralizar el proceso, que es un "mandato legal"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Unidos Podemos ha accedido este lunes a acometer una renovación inmediata del Consejo de RTVE sin concurso público, pero utilizando el sistema de votación de la nueva Ley de la Corporación, aprobada el pasado mes de septiembre, por la que se acepta el apoyo a los candidatos por mayoría absoluta (176 diputados en el Congreso) siempre que estén avalados por, al menos, cuatro grupos parlamentarios, lo que impide un acuerdo bipartidista de PP y PSOE.

Así lo ha anunciado la portavoz de la formación morada en esta materia, Noelia Vera, quien ha precisado que se trata de una propuesta que su partido ha lanzado a Ciudadanos para "romper el bloqueo" de la renovación de RTVE, congelada desde el pasado mes de diciembre por falta de acuerdo entre los partidos.

CS SE MANTIENE EN EL CONCURSO PÚBLICO Y RECHAZA "PANTOMIMAS"

Sin embargo, el partido naranja, según ha detallado después su portavoz, Guillermo Díaz, no se suma a esta renovación inmediata sin concurso público porque entiende que sería "un fraude de ley", ya que la norma de 2017 implantó el nuevo sistema y no quieren volver al modelo tradicional de cuotas de partidos.

"Nosotros no vamos a participar de la pantomima de los viejos partidos", ha denunciado en rueda de prensa el diputado naranja, que culpa a PP y PSOE de aprobar una norma para "sacar la cara en apariencia" y después "impedir" que se pueda desarrollar.

"Estamos pidiendo que se cumpla la ley que aprobamos por un alto consenso en las dos Cámaras: eso significa concurso público, mérito y capacidad y meter a los mejores profesionales a dirigir la radiotelevisión pública y no a los mejores amigos de los dos partidos o de los partidos que sean", ha insistido Díaz.

CREAR EL CONCURSO EN SEIS MESES

A lo que sí han llegado a un acuerdo Unidos Podemos y Ciudadanos, de forma paralela, es a la creación de una subcomisión para elaborar, en un plazo máximo de seis meses, las bases de ese concurso público para poder llevarlo a cabo en las próximas renovaciones.

Ciudadanos defiende su apoyo a esta propuesta porque se trata de "una vía alternativa a un mal final de este proceso" como sería "que los viejos partidos consigan nombrar a dedo al presidente". "Por eso la aceptamos y porque el concurso no quede aparcado en el baúl de los recuerdos", ha señalado el portavoz de Ciudadanos en esta materia.

"No vamos a participar de esta situación a la que nos han traído. Nos han ido desplazando del tenemos mucha prisa, al no hemos hecho nada por el concurso y al vamos a elegir a dedo", ha insistido Díaz, quien ha apuntado que con su partido "no contará" para llevar a cabo otras renovaciones que no sean por concurso.

EL PSOE APOYA LA PROPUESTA DE PODEMOS

Esta actitud de los naranjas ha llevado al PSOE a acusarlos, al igual que al PP, de "paralizar" una renovación que, según ha recordado su portavoz en el Congreso, Margarita Robles, se debe llevar a cabo por "mandato legal".

"La intención del PP es volver a la legislación de 2012 con el pretexto de no aplicar la ley vigente y que continúe la actual manipulación informativa", ha declarado Robles, mientras que de Ciudadanos ha dicho que son "incapaces" de poner sobre la mesa "una propuesta seria y rigurosa para que el resto de partidos entren al concurso que ellos ponen como excusa para no renovar".

Y es que, para los socialistas, el texto aprobado en septiembre es claro. Plantea un concurso público que debe estar listo el 31 de diciembre y, si este no está, la opción según la ley es aprobar una renovación mediante una primera votación que debe contar con el apoyo de dos tercios de las Cámaras (233 diputados en el Congreso) o la mayoría absoluta en una segunda vuelta, con candidatos que tengan el apoyo de cuatro grupos.

Por eso, el PSOE defiende que el procedimiento que este lunes ha planteado Unidos Podemos, de renovar ya al Consejo de RTVE y trabajar en un concurso público es "lo que hay que hacer".

La posibilidad de llevar a cabo una renovación de la cúpula de RTVE inmediata, como ahora coinciden socialistas y 'morados', llega después de que las Mesas del Congreso y del Senado hayan renunciado este lunes a imponer un método para renovar el Consejo de RTVE y hayan instado a los grupos parlamentarios a reunirse y a acordarlo entre ellos para lograr "el mayor consenso posible" en esta materia.