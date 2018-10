Podemos pide cerrar los CIE tras el intento de fuga del centro de Aluche: "No son centros de acogida, son cárceles"

Publicado 20/10/2018 14:03:06 CET

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha pedido que se cierren los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) tras el intento de fuga en el centro de Aluche en el que once agentes de la Policía Nacional resultaron heridos y un interno haya sufrido lesiones leves.

"Este tipo de cosas se acabarían si cerramos los CIE, que no son centros de acogida, son cárceles", ha señalado Echenique, que ha incidido en que si se cierran los CIE este tipo de situaciones "no tendrán porqué vivirse" y no tendrá que "ponerse en peligro" la seguridad de los inmigrantes y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, a su juicio, no deberían estar para eso.

Así lo ha manifestado este sábado el secretario de Organización de Podemos en declaraciones a los medios durante la IV Asamblea Federal de Equo, que se ha celebrado bajo el lema 'El futuro es verde'.

El intento de fuga en el CIE de Aluche por parte de un grupo de internos, la mayoría de ellos de origen argelino, se produjo este viernes sobre las 21.30 horas durante el reparto de la medicación, según explicaron a Europa Press fuentes policiales.