Podemos urge al Gobierno a aplicar la Ley Trans en salud y empleo ante la LGTBIfobia: "Ni un paso atrás"

Archivo - El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha urgido este lunes al Gobierno a aplicar la Ley Trans en ámbitos como la salud, el empleo y la situación de las personas migrantes ante el "aumento" de la LGTBIfobia.

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa, donde ha calificado la situación actual de "verdaderamente preocupante" y ha señalado como causas principales a los sectores de la "ultraderecha", al movimiento "antiderechos trans" y a la falta de desarrollo de la legislación por parte del Gobierno.

"La Ley Trans estatal ha colocado a España a la vanguardia de los derechos humanos en Europa, pero el Gobierno no está siendo capaz de siquiera implementar lo que ya está aprobado. Y, como digo, no vamos a permitir ni un solo paso atrás en derechos para todas las personas LGTBIQ+", ha lamentado.

En esta línea, aunque ha valorado "positivamente" las movilizaciones que van a tener lugar en estos días en España con motivo del Orgullo, ha denunciado el "aumento" de la LGTBIfobia y de los delitos de odio LGTBIfóbicos. "Están viniendo de la mano de los discursos de odio que promueven conjuntamente el Partido Popular y Vox, con la complicidad de algunos medios de comunicación y de jueces afines".

Como ejemplo, ha citado la detención de 12 personas por dos supuestas agresiones homófobas en grupo en Palencia. "Los detenidos citaban a las víctimas a través de una aplicación de citas, quedaban con ellos en la calle y luego les pegaban palizas en grupo. Esto, además de ser puro nazismo, es la consecuencia directa de esos discursos de odio", ha apuntado.

Asimismo, ha criticado la "inacción" del Ejecutivo por no implementar la Ley Trans en cuestiones como la salud, el empleo y las situaciones de las personas migrantes, así como por no haber estrenado el régimen sancionador de la norma.

"Y no estamos dispuestos a aceptarlo como si nada pasara. Este año esta va a ser central para nosotras, va a ser nuestro eje principal en estos días de celebración del Orgullo", ha subrayado.

Finalmente, ha expuesto que el Orgullo es el ejemplo de "una sociedad en la que nadie es más que nadie y en la que todo el mundo tiene derecho a ser quien es", frente al "odio de la extrema derecha, frente a la LGTBIfobia, frente a la transfobia".