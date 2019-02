Podemos ve un "insulto a las mujeres" que en 2019 se cuestione el derecho al aborto como hace el PP

Publicado 08/02/2019 13:23:44 CET

La portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, ha calificado de "insulto a las mujeres" que en "pleno 2019" se ponga en cuestión "un derecho fundamental como es el aborto libre, seguro y con todas las garantías sanitarias", como ha hecho el PP reclamando el regreso a la Ley del aborto de 1985.

Montero ha sido preguntada por los periodistas acerca de la propuesta del presidente 'popular', Pablo Casado, de derogar la ley del aborto de 2010 para regresar a la que vio la luz hace casi 35 años, que limitaba la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo a tres supuestos: violación, riesgo para la salud de la madre y malformación el feto.

GARANTÍAS DE SEGURIDAD SANITARIA

Para Montero, este tema es "lo suficientemente serio como para no usarlo como arma arrojadiza" en la política y ha recordado a Casado cómo terminaron aquellos que "pusieron en duda en los últimos años los derechos que las mujeres conquistaron", haciendo hincapié en la dimisión en 2014 del exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, tras presentar una reforma de esta norma.

Así, ha llamado al presidente del PP a "recordar la historia" de su partido y le ha explicado que "las mujeres no van a permitir que se les recorten los derechos".

En su intervención también ha apuntado que en todos los países en los que el aborto está prohibido, no se deja de abortar. A su juicio, el debate sobre esta práctica no es "si sí o si no", sino las garantías que debe tener la mujer de que no va a morir si interrumpe su embarazo de manera voluntaria.